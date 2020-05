Célébration de la Journée Mondiale de la Métrologie au Bénin : Message de Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN A l’instar de la communauté internationale, le Bénin commémore, le 20 mai 2020, la Journée Mondiale de la Métrologie. C’est l’occasion pour la ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC) de s’adresser aux Béninoises et Béninois. Dans son message télévisé, Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN a insisté sur l’importance des Normes et des Mesures pour le développement et la sécurité dans les transactions. « Les mesures pour le commerce mondial », c’est le thème retenu pour l’édition 2020. Discours Aujourd'hui à 13:51

Béninoises et Béninois,

Chers compatriotes,

Notre pays, le Bénin, à l’instar de la communauté internationale, commémore ce 20 mai 2020, la Journée mondiale de la métrologie. La Journée mondiale de la métrologie, faut-il le rappeler, est une manifestation annuelle au cours de laquelle plus de 80 pays célèbrent l’impact des mesures dans notre vie quotidienne. Le 20 mai est la date à laquelle se tient cette Journée, qui célèbre l’anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875.

Ce traité a permis de poser les fondements d’un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l’innovation scientifiques, la production industrielle et le commerce international, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie et la protection de l’environnement.

Chaque année, la Journée mondiale de la métrologie est organisée, et célébrée, conjointement par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) et l’Organisation Internationale De Métrologie Légale (OIML), avec la participation d’organisations nationales concernées par la métrologie.

Béninoises et Béninois,

A travers la célébration de cette Journée, la communauté internationale qui assure que les mesures peuvent être faites correctement à travers le monde, essaye d’augmenter notre connaissance de l’importance et des avantages de la Métrologie ; la science de la mesure et de ses applications.

Le thème choisi pour l’année 2020 est le suivant «Les mesures pour le commerce mondial », l’objectif étant de promouvoir le rôle important que jouent les mesures pour faciliter un commerce mondial équitable, garantir la conformité des produits aux normes et réglementations, et satisfaire les attentes des clients en matière de qualité. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis.

Les différents laboratoires nationaux de métrologie, à savoir le Laboratoire d’Etalonnage des Masses, le Laboratoire de Température et le Laboratoire de Pression entre autres, participent également à des comparaisons coordonnées par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) afin d’assurer la fiabilité des résultats de mesure dans le monde. Le BIPM offre un cadre de discussion à ses États Membres afin de relever les nouveaux défis de la métrologie.

L’Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) quant à elle, élabore des recommandations internationales dont l’objectif est d’aligner et d’harmoniser dans le monde entier, les exigences dans de nombreux domaines tels que les masses, les préemballés, les compteurs d’eau, d’électricité et j’en passe.

La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent dans des organisations intergouvernementales et nationales de métrologie et œuvrent tout au long de l'année pour le bien de tous.

Cette année, le Gouvernement béninois entend associer cette science qu’est la métrologie à la fiabilité des instruments de mesure de température tels que les thermomètres infrarouges, et les thermomètres lasers utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid 19.

C’est pourquoi, en lançant la Journée Mondiale de la Métrologie, je voudrais instruire l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) à se rapprocher des centres de santé afin de les assister dans la gestion desdits thermomètres.

Tous ensemble, célébrons la Journée Mondiale de la Métrologie édition 2020.

Vive le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) ;

Vive l’Organisation Internationale de la Métrologie Légale (OIML) ;

Vive l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle qualité (ANM)

Vive le Ministère de l’Industrie et du Commerce;

Vive le Bénin ;

La Ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC)