CORONAVIRUS - Point de la situation au Bénin à la date du 13 mai 2020 Coronavirus (Covid-19) 14 mai 2020 à 10:17

Avec 25799 tests (PCR + TDR) réalisés depuis le 3 mai 2020, le Bénin enregistre à la date du 13 mai 2020 un total de 339 cas confirmés avec 254 personnes sous traitement, 83 personnes guéries et 02 décès.



Le gouvernement tient à rassurer les populations que l’augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse qui a commencé dans certains groupes cibles, notamment les enseignants, les forces de défense et de sécurité et les agents de santé.

Sur la période allant du 3 au 13 mai 2020, ont été réalisés :

- 13046 tests de PCR

- 12753 tests de Diagnostic Rapide (TDR)

Cela traduit aussi l’efficacité de la démarche du Bénin de faire deux types de tests en même temps:

le Test de Dépistage Rapide (TDR) consistant en une recherche dans le sang et

celui dit "PCR" ou "virologique" ("polymerase chain reaction") consistant en un prélèvement naso-pharyngé (gorge, nez, nasopharynx) donc à faire un prélèvement nasal ou buccal pour y rechercher des traces du virus.

Par ailleurs, ce qui est rassurant c’est que le Bénin a un protocole de soins bien mis en place, s’est doté de suffisamment de médicaments et donc la prise en charge gratuite des patients (contrairement à d’autres pays) est assurée.

Les nouveaux cas enregistrés sont essentiellement des sujets qui ne présentent pas de signes de la maladie.

Le respect des mesures sanitaires, notamment des gestes barrières (le lavage systématique des mains à l'eau et au savon, le port du masque en tous lieux, le respect de la distance de sécurité sanitaire de 1m, ...) sont entre autres les mesures à respecter rigoureusement pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.

Vous pouvez joindre le centre d’appel Covid-19 au Bénin au numéro 136 pour toutes informations au sujet du Coronavirus :

- Dépistage,

- Prise en charge,

- Isolement,

- Signalements,

- Questions diverses.

Les appels sont gratuits 24h sur 24,7 jours sur 7.

Le site web officiel (accès gratuit) : https://www.gouv.bj/coronavirus/ est aussi disponible pour toutes informations.