DOING BUSINESS - Découvrez la synthèse des réformes opérées par le gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin Placer le secteur privé au cœur de la transformation structurelle de l'économie du Bénin, tel est l'objectif premier du gouvernement du Président Patrice TALON en entreprenant de nombreuses réformes structurelles de l'économie. A travers la mise en œuvre de l'ensemble de ces reformes en quelques mois, le Bénin affiche sa volonté claire d'attirer encore plus d'investisseurs et de créer un climat des affaires plus prospère pour l'ensemble des acteurs publics et privés opérant sur son territoire.

Depuis 2018, le Gouvernement du Bénin a initié au profit du secteur privé, une batterie de réformes qui visent à faciliter le développement de leurs affaires. Ainsi, sous la supervision du ministère de l’économie et des finances, plus de cinquante réformes ont été mises en place et beaucoup d’autres continuent à être instaurées, et ce malgré un contexte économique difficile marqué par la pandémie du Covid-19.

Disponible sur le site http://doingbusinessinbenin.com/ , ces réformes impactent l’ensemble du cycle de vie et d’activité des entreprises pour faciliter leurs interactions avec les services publics d’une part et d’autre part, faciliter la vie des bénéficiaires finaux et acteurs du secteurs privés.

Le présent document - mémoire est une synthèse qui vous permettra de découvrir et de mieux comprendre les reformes mises en œuvre par le gouvernement du Bénin qui sont relatives entre autres à : la création d’entreprise, l’accès à l'électricité et à l'eau , l’obtention du permis de construire, au transfert de propriété, au paiement des impôts et taxes, à l’accès aux marchés publics, à l’obtention de prêt, à l’exécution des contrats , au Commerce transfrontalier , à la protection de l'investissement , au règlement de l'insolvabilité etc.

Téléchargez ci dessous la synthèse pdf des reformes opérées pour l'amélioration du climat des affaireS au bénin