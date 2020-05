Conseils d'utilisation des masques de protection Covid-19 réutilisables en tissu Conseils d'utilisation des masques de protection Covid19 réutilisables en tissu Comptes rendus Aujourd'hui à 16:03

Le masque de protection faciale est rendu obligatoire au Bénin depuis le 8 avril 2020.

Dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus (Covid-19), le Gouvernement du Bénin envisage de mettre à disposition de certains groupes socio-professionnels des masques réutilisables.

Un appel à production normée de masques réutilisables a donc été lancé à l'endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante. Ces masques seront rendus disponibles dans le cadre de la levée du cordon sanitaire et de la reprise des classes le lundi 11 mai 2020.

Les masques réutilisables en tissu de protection n’étant pas des masques chirurgicaux, il importe de suivre ces quelques conseils pour leur garantir une parfaite utilisation afin de se protéger convenablement contre le Covid-19.

Avant la première utilisation :

• Tremper le masque dans de l'eau chaude durant 15 minutes ;

• Laver le masque à l'eau chaude et au savon ;

• Ne porter le masque qu'après séchage complet.



Avant chaque réutilisation :

• Laver le masque à l'eau chaude et au savon et

• Utilisez au moins 2 masques par jour en alternance, par exemple un le matin et un autre l'après-midi.

Que ce soit à la maison, en voiture, à moto, dans le quartier, au marché, au bureau ou à tout autre endroit où vous vous trouvez, vous devez respecter les mesures officielles (lavage régulier des mains à l’eau et au savon, port systématique de masques en tous lieux, respect de la distance minimum de 1mètre, etc.).

Vous pouvez télécharger gratuitement tous les visuels et infographies de sensibilisation sur le lien : https://www.gouv.bj/coronavirus/visuels/

Le site web officiel (accès gratuit) : https://www.gouv.bj/coronavirus/ est aussi disponible pour toutes informations.

Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain, sans distinction d’âge, de sexe, de nationalité, de religion et de continent.

Le CORONAVIRUS est donc l'affaire de tous. Se protéger, c'est aussi protéger les autres.

Téléchargez ci dessous le fichier PDF des conseils d'utilisation des masques en tissu