Note au profit des apprenants du CM2 pour la reprise des classes en période de Covid19

Le gouvernement du Bénin réunit en conseil des ministres le mercredi 6 mai 2020 a décidé de la réouverture des classes le lundi 11 mai 2020.

Dans le cadre de la reprise des cours dans les établissements primaires, en plus des gestes barrières déjà observés, le ministre des enseignements maternel et primaire invite les directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire à prendre les dispositions contenues dans le présent document pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 lors de réouverture des classes le lundi 11 mai 2020.

La présente note est au profit des apprenants du cours moyen 2ème année (CM2) et tableau de planification des activités du lundi 11 mai au vendredi 10 juillet 2020.

