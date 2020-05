Nouveau calendrier du second semestre 2020 pour les universités Documents Aujourd'hui à 13:22

Le gouvernement du Bénin réunit en conseil des ministres le mercredi 6 mai 2020 a décidé de la réouverture des classes le lundi 11 mai 2020.

Dans le cadre de la reprise des cours dans les universités, en plus des gestes barrières déjà observés, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique publie la présente note de service portant ajustement du calendrier scolaire du second semestre universitaire 2019-2020 des universités publiques et privées du Bénin.

TELECHARGEZ LA NOTE CI DESSOUS