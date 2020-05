Directives au sujet de la lutte contre le covid-19 Documents Aujourd'hui à 11:15

Le gouvernement du Bénin réunit en conseil des ministres le mercredi 6 mai 2020 a décidé de la réouverture des classes le lundi 11 mai 2020.

Dans le cadre de la reprise des cours dans les établissements publics et privés du second degré, en plus des gestes barrières déjà observés, le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle invite les directeurs départementaux des enseignements secondaires , techniques et de la formation professionnelle à prendre les dispositions contenues dans le présent document pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 lors de réouverture des classes le lundi 11 mai 2020.

