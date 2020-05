RECENSEMENT DES PERSONNES EXERÇANT DES MÉTIERS IMPACTÉS PAR LE COVID-19. Communiqués Aujourd'hui à 20:59

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance communique :

A la demande des syndicats et responsables d’associations, et pour permettre aux retardataires de se faire enrôler, le Gouvernement, à travers le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, relance l’opération de recensement en ligne des personnes impactées par les mesures de lutte contre la propagation du CORONAVIRUS en République du Bénin.

A cet effet, la plateforme « https://www.gouv.bj/coronavirus/social » sera rouverte du samedi 09 mai 2020 à partir de 6h au dimanche 10 mai 2020 à 18h.

Cette relance spéciale de l’opération de recensement, qui se déroulera exclusivement en ligne, concerne les corps de métiers spécifiés depuis le début à savoir :

1- conducteurs de taxi-bus (tokpa-tokpa), autocar, taxi inter-ville, taxi/bus transfrontaliers (avec les pays voisins) et assimilés

2- tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques

3- artisans : coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d’onglerie, couturière, tailleurs, brodeurs etc…

Les personnes concernées, sur toute l’étendue du territoire national, sont donc invitées à s’inscrire conformément aux conditions requises.

NB : L’accès à la plateforme demeure gratuit et facile.

Pour le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance & P.O.

Le Secrétaire Général du Ministère

Pascal WELE IDRISSOU