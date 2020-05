Vous êtes un Notaire et vous avez des opérations foncières à effectuer ? C’est désormais possible en quelques clics ! Grâce aux réformes engagées par le Gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires, il est désormais possible de faire en ligne diverses opérations en matière de transfert de propriété foncière et d’obtenir satisfaction en 72h. Les réformes implémentées permettent la fourniture d’un service de qualité aux usagers, la diminution du nombre de procédures et la réduction substantielle du coût des formalités liées aux opérations foncières. Comptes rendus 05 mai 2020 à 14:18

Rendez-vous sur => www.enotaire.andf.bj

Avec la plateforme de services en ligne E-Notaire, il est désormais possible de :

- Faire une demande de mutation foncière / vente et obtenir satisfaction en 72h ;

- Accéder aussi au cadastre en ligne et demander les prestations foncières que vous souhaitez ;

- Saisir la Commission Indépendante de Gestion des Plaintes pour les problèmes fonciers et cadastraux ;

- Se faire indemniser par le Fond de Dédommagement Foncier pour les dommages injustement subis.

E-Notaire, la plateforme de services en ligne dédiée aux opérations foncières

