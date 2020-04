Climat des affaires au Bénin - Facilité pour l’obtention de prêts pour les entreprises béninoises Communications Aujourd'hui à 11:57

La sureté mobilière est une garantie de la part des commerçants vis-à-vis des banques qui soutiennent leurs activités en leurs octroyant des crédits.

Un arrêté interministériel N°20/MJL/MEF/DC/SGM/DACS/SA/020SGG20 portant modalité d'organisation et de fonctionnement du Répertoire Électronique des Sûretés Mobilières du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier a été signé à cet effet par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Séverin Maxime QUENUM, et le Ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Romuald WADAGNI dans le but d’améliorer le climat des affaires au Bénin.

Que vous soyez une entreprise ou un particulier, inscrivez directement en ligne vos sûretés mobilières et faites également en ligne les modifications, renouvellement et radiation dans le registre des sûretés.

Accédez plus facilement au crédit via la plate-forme de Sûretés à l'adresse suivante: https://suretes.tccotonou.bj/

Voir la vidéo de l'événement