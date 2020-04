Lancement de la campagne agricole 2020-2021 : Maintenir le cap des avancées malgré le Covid-19 La campagne agricole 2020-2021 est ouverte. Elle a été lancée le vendredi 24 avril 2020 à la ferme ADJOVI à Cococodji, commune d’Abomey-Calavi, par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sous le thème «Accès des produits agricoles au marché : Défis et stratégies ». Comptes rendus Aujourd'hui à 10:07

La campagne agricole 2020-2021 est ouverte. Elle a été lancée le vendredi 24 avril 2020 à la ferme ADJOVI à Cococodji, commune d’Abomey-Calavi, par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sous le thème «Accès des produits agricoles au marché : Défis et stratégies ».

Covid-19 oblige, seulement une dizaine de représentants des acteurs du monde agricole ont assisté à l’unique discours de lancement de la campagne agricole 2020-2021 du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. A l’occasion, Gaston Cossi DOSSOUHOUI a rappelé que la saison précédente a permis de réaliser des niveaux de production satisfaisants par sous-secteur et qu’il faille maintenir le cap pour la nouvelle saison. En témoignent quelques statistiques.

En effet, lors de la campagne 2019-2020, la production totale des vivriers est de 11.423.300 tonnes contre 11.070.900 tonnes au cours de la campagne agricole 2018-2019; la production des céréales est évaluée à 2.177.800 tonnes contre 2.109.400 tonnes en 2018-2019. Le riz affiche une production record de riz de 406.100 tonnes au cours de la campagne agricole 2019-2020. Autrement, le taux d’autosuffisance en matière de riz qui était de 22,7% est passé à 54,5% en 2019. La quantité de coton graine commercialisée à la date du 15 avril 2020 est estimée à 712.000 tonnes, largement au-dessus des 678.000 tonnes de la campagne 2018-2019, laissant ainsi de fortes chances que le Bénin conserve son rang de premier producteur de coton en Afrique. Une production animale en nette progression par rapport à l’année 2018. En ce qui concerne les filières halieutiques, des actions d’assainissement et de réhabilitation des plans d’eau et d’appui au développement de la pisciculture se sont poursuivies. La production de poisson est estimée à 88.500 tonnes en 2019 contre 71.000 tonnes en 2018 soit un accroissement d’environ 24,7%.

Se dépasser pour plus de productions

Le Ministre DOSSOUHOUI, pour la nouvelle campagne qui s’ouvre, entend rester dans la dynamique des avancées remarquables enregistrées par l’agriculture béninoise ces dernières années. Alors, il a rappelé qu’il y a des défis majeurs auxquels il convient désormais de s’attaquer pour davantage révéler l’agriculture béninoise. Il a cité l’amélioration continue de la productivité et le bon positionnement des produits sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. «Il nous faudra donc travailler davantage pour la compétitivité de nos produits agricoles, aussi bien dans les exploitations de type familial que dans les entreprises agroalimentaires », a martelé le Ministre.

Les perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 avaient été placées sous l’auspice d’accroissement sensible des niveaux de rendements et de productions toutes spéculations confondues. Cependant, a-t-il reconnu, il faudra faire avec le contexte particulier du moment, marqué par la crise sanitaire causée par le Covid-19. «Mais tout en nous inquiétant sur l’avenir que pourrait nous réserver cette pandémie, nous devons nous organiser de manière à surmonter la crise et maintenir le cap. Il s’agit surtout d’envisager d’ores et déjà des mesures devant permettre de réduire les effets négatifs du Covid-19 sur le bon déroulement de la campagne agricole, notamment, l’acquisition et la mise en place des intrants et la mobilisation des forces productives. C’est à cela que nous travaillons actuellement», Car, pour Gaston Cossi DOSSOUHOUI, la détermination des uns et des autres permettra de gagner le pari.