Des matériels et équipements d'une valeur de 50 millions pour appuyer le développement du maraîchage à Sèmè Podji 200 motopompes, 75 unités d'intrants et 75 unités de petits matériels, le tout d’une valeur de près de 50 millions de francs CFA. C’est la première vague d’une aide en matériels et équipements du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche au profit des maraîchers de Sèmè Podji. Au total, ce sont 258 femmes, 537 hommes et 361 jeunes répartis dans 15 coopératives de Sèmè Podji qui bénéficient de cet important appui. La contrepartie des bénéficiaires à cet appui s’élève à près de 16 millions. Comptes rendus 24 avril 2020 à 00:08

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Monsieur Gaston Cossi DOSSOUHOUI a procédé à la remise de matériels et équipements aux maraîchers de Sèmè Podji le jeudi 23 avril 2020 sur leur site de Sèmè. Un appui au développement du maraîchage d’une valeur d’environ 50 millions de Francs CFA.

200 motopompes, 75 unités d'intrants et 75 unités de petits matériels, le tout d’une valeur de près de 50 millions de francs CFA. C’est la première vague d’une aide en matériels et équipements du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche au profit des maraîchers de Sèmè Podji. Au total, ce sont 258 femmes, 537 hommes et 361 jeunes répartis dans 15 coopératives de Sèmè Podji qui bénéficient de cet important appui. La contrepartie des bénéficiaires à cet appui s’élève à près de 16 millions.

L'objectif visé par cette remise est de satisfaire les besoins en matériels des maraîchers pour l'amélioration de leurs capacités techniques en vue d'impacter durablement la production maraîchère au Bénin. En effet, pour la mise en œuvre du Projet d'Appui au Développement du Maraîchage (PADMAR), 460 puits tubés ont été réalisés sur une superficie de 115 hectares dans la commune de Sèmè Podji de 2018 à 2019 au profit de 15 coopératives regroupant un effectif de 947 maraîchers. Et c'est pour compléter ces réalisations que le Projet a procédé à la remise de ces matériels et équipements. Une aubaine pour les bénéficiaires, dira le Ministre Gaston Cossi DOSSOUHOUI.

«Les maraîchers de Sèmè Podji sont à l'honneur ce jour. Le Chef de l'État a pris le temps pour étudier les créneaux afin d’amener notre agriculture à un niveau élevé. Le maraîchage est une des filières privilégiées. Pour le développement de cette filière, il y a des déterminants importants qu'on ne peut occulter : il y a la maîtrise de l'eau. Dans ce cadre, Semé Podji a déjà bénéficié de 600 puits tubés. Et il y a les aménagements. Il vous reste à produire avec des outils appropriés que vous venez de recevoir. Considérez-les comme des outils qui viennent booster vos capacités. Travaillez en saison des pluies comme en saison sèche pour stabiliser la production afin d’améliorer le panier de la ménagère».

Monsieur Mathieu SAHUI, Président de la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, a dit combien leur filière est fière de l’accompagnement dont elle bénéficie depuis l’avènement de la Rupture. «Nous disons nos sincères remerciements au Chef de l'État, Patrice TALON qui, depuis quatre ans, a décidé de révéler notre agriculture à elle-même et au monde entier. Aucun gouvernement n'a autant investit dans la filière maraîchage. Sèmè Podji ouvre le bal des remises de matériels. Elle en est fière », a souligné le Président des maraîchers.

Il faut noter que les maraîchers ont aussi bénéficié du Projet, des dispositifs de lavage de mains afin de combattre le Covid-19. Toujours dans ce cadre, le ministre Gaston Cossi DOSSOUHOUI a personnellement offert 200 masques à la Fédération des maraîchers et 2000 autres aux maraîchers de Sèmè Podji.