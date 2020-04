Diffusion des cours sur les médias : Le Ministre Salimane KARIMOU visite la Radio Scolaire Éducative à Adjarra Comptes rendus 23 avril 2020 à 15:19

Depuis le lundi 30 mars 2020, les élèves et étudiants sont en congés anticipés à cause de la pandémie du coronavirus. Le risque qu'ils oublient les notions apprises étant grand, le gouvernement du Bénin, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en place un mécanisme d'apprentissage à distance. Et c'est la Radio Scolaire Éducative (RSE) située dans la commune d'Adjarra qui a été identifié pour servir de cadre pour la réalisation de ce projet. Cette radio réalisait des émissions à l'intention des enseignants, est mise à contribution afin d'assurer la continuité pédagogique de l'enseignement. Ainsi, depuis leurs maisons, les apprenants pourront suivre les cours sur les chaînes de télévision, de radios et sur les réseaux sociaux.



Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU avec l'expertise de l'Institut National pour la Formation et la Recherche en Éducation, a sélectionné des enseignants à travers des critères bien précis afin de produire du contenu en version numérique et qui sera diffusé sur les chaînes de télévision, de radios. Cela permettra aux apprenants de faire des révisions et de préparer les notions qui n'ont pas encore été abordées à cause de la pandémie du coronavirus. Il sera diffusé 70% des cours déjà exécutés au cours de l'année et 30% des cours que les apprenants n'ont pas encore vu en classe. Il est prévu des séquences de 5 à 10 mn à chaque passage pour aborder que les notions essentielles.



Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, a effectué une visite dans cette radio dans l'après-midi du mercredi 22 avril 2020, en collaboration avec le Représentant Résident de l'UNICEF au Bénin, Monsieur Claudes KAMENGA, pour constater le bon déroulement des activités.

Pour lui, ce qui se fait sera quelque chose de profitable aux apprenants. Il a remercié les partenaires techniques et financiers qui soutiennent ce projet et a lancé un appel à l'endroit des parents d'élèves pour que cette occasion ne soit pas une occasion ratée pour les apprenants.

Quant au Représentant Résident de l'UNICEF, il a félicité le gouvernement du Bénin pour toutes les mesures prises pour répondre à cette mesure et pour l'initiative prise par le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire.