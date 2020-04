CORONAVIRUS - Kit pour impression d'étiquettes ou d'autocollants de sensibilisation Documents 22 avril 2020 à 11:18

Le Bénin comme beaucoup de pays au monde est impacté par la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le port du masque est rendu obligatoire depuis le mercredi 8 avril 2020 dans les communes du cordon sanitaire composé de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Kpomassè, Toffo, Zè, Sô-Ava, Aguégués, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Adjara, et Atchoukpa (commune d'Avrankou) et fortement recommandé en dehors de celui ci.

De plus il est fait obligation aux commerces, aux entreprises, aux structures de l'administration publique, etc.. de prévoir des dispositifs de lavage des mains à l'entrée de leurs espaces.

L'essentiel des mesures prises par le gouvernement est consultable sur ce lien.

Afin d'accompagner toutes les structures, commerces et entreprises au plan national dans la mise en œuvre de la campagne d'information et de sensibilisation, il est mis à disposition ce kit pour l'impression d'étiquettes ou d'autocollants de sensibilisation au port du masque et aux gestes barrières contre le coronavirus .

Vous pouvez télécharger le kit, l'imprimer sous forme d'affiche ou d'autocollant à apposer sur tous les supports qui s'y prêtent.

TELECHARGEZ EN FORMAT PDF, LE KIT POUR IMPRESSION D' ETIQUETTES OU D'AUTOCOLLANTS CI DESSOUS