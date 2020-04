CORONAVIRUS - Le Gouvernement subventionne la chloroquine au profit des populations Communiqués Aujourd'hui à 13:40

Mesdames et Messieurs ;

La pandémie du coronavirus poursuit ses ravages et le monde entier continue de se mobiliser pour faire face, chaque pays agissant selon ses moyens.

Notre pays n’est pas resté en marge de cette lutte et a pris des mesures de prévention et de riposte qui font leurs preuves.

A ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés répartis comme suit : 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie mais isolées et traitées, 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées, 0 malade en situation grave, 1 décès et 27 personnes guéries.

Dans sa stratégie globale de riposte, le gouvernement a fait l’option d’un dépistage systématique des personnes symptômatiques de même que tous les contacts des personnes contaminées.

Aussi a-t-il, dès le début de la pandémie, désigné un comité médical d’experts qui, sur la base d’éléments scientifiques et de constats probants, a mis en place la thérapie la plus indiquée dans l’environnement qui est le nôtre. Cette thérapie comporte de la chloroquine en raison de son indice d’intérêt résultant du rapport Efficacité/Inconvénient/Disponibilité.

En vue de l’optimisation de la prise en charge thérapeutique et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a décidé d’autoriser sa centrale d’achat, la CAME, à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l’ensemble du territoire et des unités de cession de médicaments essentiels des formations sanitaires publiques, la chloroquine à un prix subventionné.

Ainsi, le comprimé de chloroquine 250 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA soit 500 francs CFA la plaquette.

Dans cette même dynamique de riposte massive avec une meilleure appréciation du niveau réel de contamination dans notre pays, il a été décidé, pour compter de la semaine prochaine, de procéder au dépistage systématique des communautés à risque notamment, le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de sécurité et de défense, la communauté pénitentiaire, etc.

De plus, le dépistage sera offert sur toute l’étendue du territoire, à toute personne munie d’une prescription médicale.

Ce faisant, le gouvernement espère donner davantage d’efficacité à son action durant les trois semaines à venir, de sorte à permettre la reprise des activités essentielles sur toute l’étendue du territoire à la mi mai.

Par ailleurs, notre pays s’apprête à affronter la saison des pluies avec son cortège d’affections dont principalement le paludisme.

C’est le lieu de rappeler à l’attention des uns et des autres les mesures de prévention notamment, l’utilisation des moustiquaires imprégnées et l’assainissement du milieu de vie. Les agents de santé, pièce maîtresse de la lutte contre le paludisme, ont besoin d’être prêts aussi bien mentalement que physiquement et surtout, d’être indemnes de COVID-19. C’est pour cela qu’ils seront une cible prioritaire dans la nouvelle phase de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus.

Le gouvernement leur renouvelle sa reconnaissance et ses encouragements ainsi qu’à tous les autres acteurs de première ligne pour les efforts qu’ils fournissent inlassablement au service et aux côtés de la population, dans notre combat contre la pandémie.

Je reste convaincu qu’ensemble, chacun jouant sa partition avec responsabilité et dévouement, nous relèverons le défi.

Je vous remercie.