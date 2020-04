CORONAVIRUS – 2 millions de masques et de nombreux appareils de laboratoire réceptionnés par le gouvernement Comptes rendus Aujourd'hui à 10:01

Le ministre de la Santé Benjamin HOUNKPATIN et le ministre de l'Economie et des Finances Romuald WADAGNI ont réceptionné ce dimanche 19 avril 2020 à l'aéroport de Cotonou une importante cargaison de matériels acquis par le Gouvernement.

Composée entre autres de 2 millions de masques et de 40 appareils PCR de laboratoire, cette nouvelle commande reçue permettra aux laboratoires béninois de démultiplier et de décentraliser le diagnostic du Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. En clair, ces appareils de laboratoire permettront de faire la lecture des prélèvements qui s'effectuent dans le cadre du diagnostic. Le Bénin aura donc désormais une augmentation de sa capacité de diagnostic dans la stratégie contre la pandémie du coronavirus. Un appui substantiel pour appuyer la stratégie gouvernementale destinée à assurer l’efficacité des professionnels de la santé et la protection des citoyens dans le cadre de la pandémie.

C’est une fois de plus la preuve que le gouvernement ne ménage aucun effort dans la riposte contre le Covid-19.

