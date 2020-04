CORONAVIRUS - Les entreprises du Groupe TALON offrent 500 millions de FCFA au Gouvernement Comptes rendus Aujourd'hui à 18:38

Pour manifester leur élan de solidarité au gouvernement et à l'ensemble du peuple béninois, de nombreuses entreprises s'organisent et effectuent des dons aussi bien en nature qu'en numéraire. Ce vendredi 17 avril 2020, c'est au tour de la Société de Financements et de Participations (SFP) Holding des entreprises du groupe TALON composé entre autres de la Société de Développement du Coton (SODECO), de la Société des Huileries du Bénin (SHB) de la Société d’Investissement et de Gestion Immobilière du Bénin (SIGIB), de l’Agence de Transit et de Logistique (ATRAL), d’effectuer un don à travers un chèque de 500millions de FCFA.

La cérémonie de remise du chèque a eu lieu au ministère de la santé entre le représentant la Société de Financements et de Participations monsieur Joël DEBALLY et le ministre de la santé , Monsieur Benjamin HOUNKPATIN.

Cet appui considérable qui à date, fait des entreprises du groupe TALON le plus grand contributeur financier du gouvernement dans le cadre de cette lutte viendra conforter les efforts déployés pour juguler la crise liée à la pandémie actuelle du Covid-19.

Pour rappel, dans le cadre du soutien à la riposte contre le Coronavirus (Covid-19) , les dons financiers devront être adressés au Ministère de l'Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du Trésor public ou virés sur le compte n° BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Les dons en équipements et intrants médicaux devront être adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique +229 51 48 66 00 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj