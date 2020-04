CORONAVIRUS : Le gouvernement aguerrit les zones sanitaires du septentrion Une délégation gouvernementale composée des ministres Benjamin HOUNKPATIN de la santé, Modeste Tihounté KÉRÉKOU des petites et moyennes entreprises, Samou Seidou ADAMBI des mines et de l'eau et Véronique TOGNIFODE MEWANOU des affaires sociales s'est rendue, ce mardi 14 avril 2020, dans les départements de l'Atacora et du Borgou pour la remise officielle de matériels médicaux et de protection contre le Coronavirus. La délégation gouvernementale a également doté les différentes zones sanitaires de la région septentrionale de notre pays des équipements d'hygiène. Comptes rendus Aujourd'hui à 22:00

Une délégation gouvernementale composée des ministres Benjamin HOUNKPATIN de la santé, Modeste Tihounté KÉRÉKOU des petites et moyennes entreprises, Samou Seidou ADAMBI des mines et de l'eau et Véronique TOGNIFODE MEWANOU des affaires sociales s'est rendue, ce mardi 14 avril 2020, dans les départements de l'Atacora et du Borgou pour la remise officielle de matériels médicaux et de protection contre le Coronavirus. La délégation gouvernementale a également doté les différentes zones sanitaires de la région septentrionale de notre pays des équipements d'hygiène.

Composé de masques faciaux, des visières, des gants, des équipements de protection aussi bien du personnel soignant que des populations, des médicaments destinés à la prise en charge des cas déclarés positifs à la Covid-19, des dispositifs de lave-mains, nattes, savons, brosses et autres équipements d'hygiène, cet important lot de matériels mis à disposition par le gouvernement, vient renforcer les différents hôpitaux et centres de traitement retenus pour soigner les malades de la Covid-19.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de prévention et de riposte, le gouvernement béninois a identifié cinq sites de prise en charge des cas de Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit du site de l’ex-école nationale de Police à Cotonou, du site de l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi qui est en cours de finition, du site de l’hôpital de zone d’Allada, du site de l’hôpital d’instruction des armées de Parakou et du site du CHD de Natitingou.

Profitant de sa descente dans le septentrion, le ministre Benjamin HOUNKPATIN et sa délégation ont visité quelques centres d'isolement à Natitingou et le site de prise en charge de l’hôpital d’instruction des armées de Parakou. Des différentes salles d'hospitalisation de l’hôpital d’instruction des armées de Parakou en passant par la réanimation, les locaux des scanner...etc., tous les compartiments du site ont été visités. Des instructions ont été données par le ministre pour la revue de certains dispositifs sanitaires et de sécurité.

Les autorités politico-administratives présentes lors de la remise de lots de matériels de protection et de prise en charge, ont chaleureusement exprimé leur gratitude à l'endroit du Chef de l'État et de son gouvernement pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour arrêter la propagation du Covid-19 au Bénin. Elles ont pris l'engagement, au nom de la population, de jouer leur partition en faisant respecter les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre la propagation du Coronavirus dans les différentes communes de la région septentrionale du Bénin.

Au cours du point de presse donné par le ministre Benjamin HOUNKPATIN à la salle de conférence de l'HIA-CHD Parakou, une bonne nouvelle a été annoncée. À la date de ce mardi 14 avril 2020, le Bénin compte désormais 18 cas guéris, 1 décès sur les 35 cas testés positifs. Il a, pour finir, invité les uns et les autres au respect strict des prescriptions faites par le gouvernement et surtout le port systématique de masques faciaux de protection afin de contribuer à enrayer la propagation du Coronavirus dans notre pays.

De retour de la région septentrionale, le ministre de la santé, Monsieur Benjamin HOUNKPATIN et ses collègues membres de la délégation gouvernementale ont réceptionné à l'aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou, 2000 tests rapides de détection des cas de Covid-19. Une preuve de plus que le Président Patrice TALON et son gouvernement ne lésinent pas sur les moyens dans la lutte contre le Coronavirus.

