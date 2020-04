CORONAVIRUS - La Coopération belge offre deux ambulances au Bénin Comptes rendus Aujourd'hui à 10:16

La Coopération Belge soutient le Bénin dans son engagement à faire face à la pandémie du Coronavirus.

Pour marquer davantage ses actions, elle a offert deux ambulances au ministère de la santé.

La cérémonie de remise s'est tenue dans l'enceinte du ministère de la santé le mardi 14 avril 2020 entre la représentante de la coopération Belge , Madame Mélanie SCHELLENS, et le Secrétaire général du ministère de la Santé, Monsieur Ali IMOROU BAH CHABI. D’un coût global de 52.597.000 Fcfa, cinquante deux millions cinq cent quatre vingt dix sept mille francs CFA, ces deux ambulances sont entièrement médicalisées et disposent des équipements nécessaires pour le transport sécurisé des personnes avec notamment la disponibilité à bord d'oxygène et d'aspirateurs. Ces matériels roulants seront déployés dans les zones sanitaires d'Abomey-Calavi - Sô-Ava et Allada - Toffo et seront d’un appui substantiel pour l’efficacité de la stratégie de riposte face au Covid-19.

Au cours de son intervention, le Secrétaire Général du Ministère, Monsieur Ali IMOROU BAH CHABI a insisté sur l’apport non négligeable de la coopération belge depuis le début de la crise. Il en veut pour preuve l'appui dans la mise en place du Centre d'appel Covid-19 dont l’apport dans la stratégie d’alerte et de riposte n’est plus à souligner. Il a également rappelé les nombreuses actions entrant dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre le Bénin et la Belgique avant de remercier les partenaires belges pour ce geste combien important.







