CORONAVIRUS - Guide indicatif pour la conception locale et l'entretien de masques barrières À l'endroit des tailleurs, couturiers, stylistes, modélistes, brodeurs, fabricants d'objets et accessoires en tissus et toute personne désireuse de confectionner un masque barrière respectant les normes requises.

1. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent document est un guide d’orientation pour les précautions de réalisation et d’entretien d’un masque barrière de fabrication locale dans le cadre de la riposte au COVID19.

Réalisé à partir des exigences minimales de la norme SPEC S76-0011de l’AFNOR, il indique aux artisans couturiers, stylistes, modélistes, brodeurs et fabricants d’objets et accessoires en tissus ce qui est essentiel à savoir en matière d’intrants appropriés, des mesures d’utilisation et des règles particulières d’entretien.

Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale et de lavage des mains telles que prescrites par le Gouvernement.

2. CARACTÉRISTIQUES DES MASQUES ET MATIÈRES PREMIÈRES

2.1. Les modèles de masques

Deux modèles de masque barrière sont recommandés : de type « Bec de canard » et le masque barrière « à plis ». Les indications complémentaires sont disponibles dans la norme AFNOR SPEC S76-001.

2.1.1. Patron de masque barrière de type bec de canard

2.1.2. Patron de masque barrière à plis

2.2. Les caractéristiques

Un masque barrière doit couvrir le nez, la bouche et le menton (zone de protection) et il ne doit pas comporter des soupape(s) inspiratoire(s) et/ou expiratoire(s).

Le masque barrière est une monocouche ou un composite multicouche fait d’étoffes (non-tissé, tissu, tricot) avec ou sans film. Il comporte un dispositif d’ajustage sur la tête de l’utilisateur (jeu de brides).

Le masque barrière contre le COVID-19 doit être dimensionné de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la population béninoise visée.

Les masques barrières doivent être emballés de manière à les protéger contre tout dommage mécanique et toute contamination avant l’emploi.

Afin de garantir l’exigence de résistance respiratoire, le masque barrière doit être composé d’un des monocouches ou des composites multicouche.

Lors de la confection, les conditions d’hygiène doivent être maîtrisées de façon à réduire les risques de contamination.

La confection doit être suivie d’un nettoyage des masques barrières avant mise en condition et avant utilisation.

2.3. À éviter

Ne pas faire de coutures verticales le long du nez, de la bouche et d menton.

Ne pas utiliser les tissus : en nano-membrane ; en microfibre ; tissé ; en micro-polaire.



3. METTRE UN MASQUE BARRIÈRE

Pour être efficace, le masque barrière doit être correctement utilisé. Pour cela, il est recommandé de le porter sur une peau nue (c'est-à-dire, sans présence des cheveux au contact avec la peau de l’utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de respecter les étapes suivantes :

se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique avant toute manipulation du masque ;

pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations indiquées plus haut.

4. NETTOYAGE ET SÉCHAGE

Le masque barrière est conçu pour être réutilisable, les matériaux utilisés doivent résister aux produits de nettoyage et séchage.

Comme le Bénin ne dispose pas de laboratoire de test pour les essais, le tissu utilisé doit être du coton ou du viscose. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (mauvais assemblage, déformation, usure, etc.) après un cycle de lavage, le masque barrière est considéré comme non conforme.

Les parties du masque barrière susceptibles d'être en contact avec l’utilisateur doivent être exemptes d'arêtes vives et de bavures.

Le jeu de brides doit être conçu de telle façon que le masque barrière puisse être mis et enlevé facilement.

Il doit être suffisamment solide pour maintenir le masque barrière en place de façon à éviter un serrage excessif et un inconfort durant son utilisation.

Il est recommandé que le masque barrière résiste à 10 cycles de lavage au minimum. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum (blanchisserie ou autres) avec une température de lavage de 60°C et des produits professionnels.



5- RÈGLES PARTICULIÈRES D’ENTRETIEN

Le masque barrière est conçu pour être réutilisable, les matériaux utilisés doivent résister aux produits et aux méthodes de nettoyage spécifiés par le fabricant de la monocouche et du composite multicouche.

Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s’être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leur utilisation ne dégrade pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de60°C.

Les matériaux susceptibles d’entrer en contact avec la peau de l’utilisateur ne doivent pas présenter de risques connus d’irritations ou d’effets indésirables pour la santé.

Les matériaux susceptibles de libérer dans l’air inhalé des substances irritantes ne doivent constituer un danger ou une nuisance pour l’utilisateur.

Le lavage et le séchage du masque barrière doit être conforme aux préconisations du fabricant (notice d’utilisation, instructions d'entretien ou formation).

Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s’ils ne sont pas dans un sac-hydrosoluble.

Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.

Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s’être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés (Exemple de détergents toxiques), et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de30minutes minimum avec une température de lavage de60°C.

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé.

Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi vous exhorte à respecter les indications pour la conception des masques barrières afin de mieux lutter contre la propagation du coronavirus.

Il est à rappeler que les mesures de protection prescrites par le Gouvernement et les autorités sanitaires sont toujours de rigueur et doivent être suivies scrupuleusement.

Toutes les informations sur le coronavirus au Bénin sur à l'adresse : www.gouv.bj/coronavirus/

