CORONAVIRUS - Fermeture des crèches et garderies jusqu'au 10 mai 2020

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, le gouvernement béninois a pris certaines mesures préventives dont celles relatives à la fermeture des lieux de culte et à la prorogation des congés de pâques pour les écoles et universités publiques et privées.

Les crèches et garderies étant aussi des centres éducatifs et de garde d’enfants à l’image des écoles où les enfants viennent se réunir les matins et retournent en familles les soirs, le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance porte à la connaissance de la population et des promoteurs que les crèches, garderies et halte-garderie seront fermées à partir du mardi 13 avril au dimanche 10 mai 2020, en vue de prévenir les risques de prolifération des foyers infectés au Covid-19.

J’invite les parents, les promoteurs et les personnels d’encadrement de ces centres à observer rigoureusement cette prescription pour l’intérêt supérieur des enfants et le bien–être de la population.



Cotonou, le 10 avril 2020.

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance

Médessè Véronique TOGNIFODE MEWANOU