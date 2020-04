Coronavirus : Le Bénin réceptionne 5 millions de masques et de nombreux autres matériels de protection La réception de ces matériels médicaux par les ministres Benjamin HOUNKPATIN et Romuald WADAGNI, qui représentent une partie des commandes effectuées par le gouvernement, montre la volonté de l'exécutif béninois de tout mettre en œuvre pour contenir la propagation de la pandémie et assurer une prise en charge adaptée des malades du Coronavirus. Comptes rendus Aujourd'hui à 14:53

Les ministres Benjamin HOUNKPATIN de la santé et Romuald WADAGNI de l'Économie et des Finances étaient au petit matin de ce vendredi 10 avril 2020 à l'aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN, pour réceptionner un important lot de masques de protection et de matériels médicaux.

Selon le ministre HOUNKPATIN, le premier lot de matériels médicaux réceptionné dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est composé de 5 millions de masques faciaux sur les 30 millions commandés, des visières, des respirateurs, des gants, des équipements de protection individuelle et des médicaments destinés à la prise en charge des cas déclarés positifs de la Covid-19.

La réception de ces matériels médicaux, qui représentent une partie des commandes effectuées par le gouvernement, montre la volonté de l'exécutif béninois de tout mettre en œuvre pour contenir la propagation de la pandémie et assurer une prise en charge adaptée des malades du Coronavirus.

A l'occasion de cette réception, le Ministre de la Santé a rassuré le peuple béninois de ce que tout le dispositif pensé par le gouvernement du Président Patrice TALON est complètement achalandé pour faire face à la Covid-19 de façon efficiente. Pour preuve, la répétition des réceptions des commandes depuis quelques jours. Il a alors appelé la population à accompagner les efforts du gouvernement par le respect strict des prescriptions qui ont été faites, afin qu'elle contribue, par son sens de responsabilité et de civisme, à la réussite de la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays.