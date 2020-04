Riposte du Bénin au Covid-19 : La CAME réceptionne un important lot de chloroquine Le Bénin dispose désormais de tout ce qu’il faut pour une prise en charge adaptée de tout cas confirmé du Coronavirus. Un important lot de consommables médicaux constitué essentiellement de médicaments utilisés dans le traitement des personnes positives au Covid-19 a été réceptionné le mercredi 08 avril 2020 par Dr Louis KOUKPEMEDJI, Administrateur provisoire de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME). Comptes rendus Aujourd'hui à 19:21

Cette commande de chloroquine, médicament qui entre dans le protocole de traitement du Covid-19 choisi par le Bénin, s’inscrit faut-il le rappeler, dans le cadre des dispositions prises par le Gouvernement béninois pour assurer le traitement des malades du Coronavirus.

La réception de ces produits donne la preuve que le gouvernement du Président TALON a un plan bien maîtrisé pour la riposte au Covid-19 et vient une fois encore rassurer les paisibles populations qu’il n’y a pas lieu de paniquer. « Nous disposons de tout ce qu’il faut pour la prise en charge des populations. Elles doivent être rassurées qu’un travail se fait pour les protéger et elles se doivent à leur tour de respecter les gestes barrières», a déclaré Dr Louis KOUKPEMEDJI. Il est prévu la réception ce jeudi 09 avril 2020 d’une quantité importante de masques et de consommables.

C’est le lieu de remercier le Président Patrice TALON et son gouvernement pour le travail méthodique, surtout la rigueur avec laquelle cette pandémie est en train d’être gérée dans notre pays, a poursuivi l'Administrateur provisoire de la CAME. Dr Louis KOUKPEMEDJI, pour finir, a exhorté les populations à la pratique quotidienne des gestes barrières et des mesures préventives contre le Covid-19.

