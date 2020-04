Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité : Le Conseil d’Administration installé L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) est une structure créée par décret N° 2017-031 du 31 janvier 2017, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC). Elle a pour mission, entre autres, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de la promotion de la qualité. Comptes rendus 24 mars 2020 à 11:14

La Ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC) a procédé à l’installation officielle du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM). La cérémonie s’est déroulée le lundi 23 mars 2020 à la salle de réunion dudit ministère. Cette cérémonie symbolique a été l’occasion pour la Ministre Shadiya Alimatou ASSOUMAN de rappeler les missions de l’ANM, et surtout d'exhorter les sept membres du Conseil d’Administration à prendre la pleine mesure de leurs responsabilités.

« Conformément au contenu du relevé des décisions administratives du Conseil des Ministre N°07/PR/SGG/Rel/Ord du 28 février 2020, vous êtes nommés chacun en ce qui vous concerne membre du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) par le Conseil des Ministres du 26 février 2020 ».

Dès lors, le ministre a insisté sur le fait que « l’ANM assiste les acteurs en charge de la production des biens et des services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toutes autres parties intéressées, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur au Bénin et aux normes de qualité admises au plan international… ». Pour madame ASSOUMAN, ces missions sont en parfaite adéquation avec la volonté du Chef de l’Etat qui fait de la promotion des infrastructures de soutien à la croissance économique et de la compétitivité de l’économie béninoise ses chevaux de bataille.

« Exigences et responsabilités »

Le Président du Conseil d’Administration installé, au nom de ses pairs, a témoigné sa gratitude au Gouvernement du Président Patrice TALON, et plus particulièrement à la Ministre de l’Industrie et du Commerce pour la confiance placée en eux. Pour Michaël BASSABI DJARA, il s’agit d’une mission républicaine dont ils mesurent les exigences et les responsabilités. « Chers collègues Administrateurs, mon souhait est de nous voir développer une unité d’actions sur les valeurs d’humilité, de travail, d’assiduité et de ponctualité afin que les résultats attendus soient atteints… ». A l’en croire, la compétitivité de l’économie béninoise passe également par les appuis à divers niveaux au profit de l’ANM.

Avant de renvoyer les administrateurs à leurs missions, la Ministre Shadiya Alimatou ASSOUMAN les a invités à véritablement travailler pour aboutir à un contrôle réel de la qualité. Car, l’ANM doit rayonner à l’image du Chef de l’Etat qui a mis tout le Bénin en chantier afin que notre pays continue par se révéler au reste du monde.

Rappelons que l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) est une structure créée par décret N° 2017-031 du 31 janvier 2017, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC). Elle a pour mission, entre autres, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de la promotion de la qualité.

Membres du Conseil d’Administration de l’ANM

- Monsieur Serge Hervé HOUSSOU, représentant la Présidence de la République

- Monsieur Michaël BASSABI DJARA, représentant le Ministre de l’Industrie et du Commerce

- Monsieur Apollinaire HOUENOU, représentant le Ministre de l’Economie et des Finances

- Monsieur Epiphane Sètondji HOUSSOU, représentant le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la pêche,

- Monsieur Clément DASSI, représentant le Ministre de la Justice et de la Législation

- Madame Joëlle VIDEHOUENOU GOUSSANOU, représentant le Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin

- Monsieur Epiphane Tonalémi WANKPO, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique