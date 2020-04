Secteur des médias : Le ministre Alain OROUNLA effectue une visite à l’ORTB, E-Télé, Golfe TV, Canal3, Eden et TVC Rencontrer les responsables de toutes les chaînes de télévision publique et privée du Bénin pour constater les conditions dans lesquelles ils travaillent et qui jouent parfois sur la qualité de leurs productions, et voir avec eux des éventuelles solutions que le gouvernement du Président Patrice TALON pourrait leur apporter afin qu'elles puissent révéler le Bénin au monde. Comptes rendus 21 mars 2020 à 13:08

Le Ministre de la Communication et de la Poste, Monsieur Alain OROUNLA, a eu à effectuer une mini tournée le vendredi 20 mars 2020, dans 06 chaînes de télévision publique et privée à Cotonou et Abomey-Calavi. Rencontrer les responsables de toutes les chaînes de télévision publique et privée du Bénin pour constater les conditions dans lesquelles ils travaillent et qui jouent parfois sur la qualité de leurs productions, et voir avec eux des éventuelles solutions que le gouvernement du Président Patrice TALON pourrait leur apporter afin qu'elles puissent révéler le Bénin au monde. Cette tournée a été une occasion pour le Ministre OROUNLA de partager avec les responsables de chaque chaîne de télévision, la vision du Chef de l’Etat pour le monde des médias au Bénin.

1ère étape : ORTB

Le Ministre de la Communication et de la Poste a visité la radio nationale, la radio Alafia, la télévision nationale et la chaîne BB24. À cette étape, les responsables et agents travaillant dans cette structure de l'Etat ont sollicité le changement des consoles des radios qui ne sont plus d'actualités car datant de plus de 20 ans, l'amélioration de leurs conditions de travail, le paiement de leurs allocations familiales par la CNSS, une meilleure connaissance du projet de modernisation de l'ORTB, etc.

2ème étape : E-télé

La chaîne de télévision dirigée par Monsieur Agapit MAFORIKAN fut la 1ère chaîne de télévision privée à recevoir la visite du Ministre. Une séance de travail avec Alain OROUNLA, après la visite des studios, a permis au Directeur Général de cette télévision d'exposer les difficultés rencontrées. Ce dernier a souhaité avoir un appui du gouvernement pour mieux exercer ses activités.

3ème étape : Golfe TV

Le Président Directeur Général du groupe de presse "La Gazette du Golfe" a présenté au ministre toutes ses installations qui sont de dernières générations et a souhaité l'appui du gouvernement pour asseoir sa notoriété dans le monde, au même titre que les grandes chaînes de télévision afin de mieux vendre l'image du Bénin.

4ème étape : Canal 3 Bénin

Les responsables de cette chaîne de télévision ont tenu à avoir une rencontre fermée avec le Ministre Alain OROUNLA avant de passer à la visite de leurs installations. La Directrice Générale de la télévision Canal 3 Bénin, Madame Berthe CAKPOSSA, a fait savoir que les problèmes abordés avec le ministre sont entre autres, la connexion internet qui est défaillante, le pénible accès à la source d'information en temps réel, les difficultés liées à l'importation de leurs équipements… etc.

5ème étape : Éden TV

Le Ministre Alain OROUNLA, avec sa délégation, s'est rendu à Glo-djigbé, dans la commune d'Abomey-Calavi pour le même exercice que les autres chaînes de télévisions visitées. Après la visite guidée des locaux, le Ministre a tenu une rencontre avec les responsables de cette chaîne. Monsieur Franck MEGNANSAN, Coordonnateur Général de Éden Tv, a souligné l'absence de sa chaîne de télévision sur le bouquet CanalSat relevée par certaines structures pour une meilleure publicité. Donc, des négociations sont en cours avec la maison CanalSat pour que cela soit effectif dans les plus brefs délais.

6ème étape : Télévision Carrefour (TVC)

Télévision Carrefour a été la dernière étape de la tournée du Ministre de la Communication et de la Poste, Monsieur Alain OROUNLA. Après la visite des locaux, une séance de travail avec le Ministre a permis au Directeur Général de cette chaîne de télévision, Monsieur Christophe DAVAKAN, de solliciter l'appui du gouvernement pour les aider à améliorer leurs performances et aussi la défiscalisation des salaires des organes de presse, etc.

Il faut noter qu'à chaque étape, le Ministre Alain OROUNLA a félicité et encouragé les promoteurs de ces chaînes de télévision pour le travail qu'ils abattent. Il a dit mesurer les difficultés, la pénibilité dans laquelle la plupart de ces organes s'efforcent de partager avec le monde entier, le rayonnement du Bénin tel que le voudrait le Chef de l'État. C'est pour cette raison que ce dernier souhaite qu'en dehors des chaînes publiques, toutes les chaînes de télévisions privées soient aussi promues. Et cela a commencé par cette tournée pour établir un pont entre les chaînes de télévisions et l'État à travers le ministère de la communication qui est un ministère dédié d'abord aux médias. Et pour le Président Patrice TALON, le Bénin ne peut se révéler sans les médias. L'ambition du gouvernement est que les médias qui sont la porte d'entrée des étrangers dans notre pays donnent la meilleure image possible de notre pays et qu’eux-mêmes puissent refléter ces ambitions que le gouvernement nourrit.