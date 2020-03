CORONAVIRUS – Engageons-nous dans la campagne de sensibilisation en langues nationales

La lutte contre le coronavirus (Covid-19) est l’affaire de tous, c’est une cause commune à laquelle doivent contribuer toutes les couches de la population et chaque citoyen à son échelle. Que vous soyez influenceurs, leaders d'opinion, acteurs politiques, acteurs du secteur public ou privé, artistes, spécialistes divers, étudiants, membres d’association, entreprises etc ; le gouvernement du Bénin vous invite à vous engager dans la lutte contre ce virus en téléchargeant depuis votre ordinateur ou smartphone le spot audio de sensibilisation en langue français ou en langues nationales (Fon, Goun, Yoruba, Peul, Kotafon, Holli, Dendi, Bariba, Adja , Wémè, Nago , Mokolé , Torri, Mahi,...)