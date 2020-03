INFOS CORONAVIRUS - La plateforme digitale pour tout savoir sur le covid19 au Bénin Pour permettre à chaque citoyen de disposer des informations officielles relatives à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) au Bénin, le gouvernement met à disposition la plateforme digitale « Infos Coronavirus » Communiqués Aujourd'hui

Pour permettre à chaque citoyen de disposer des informations officielles relatives à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) au Bénin, le gouvernement met à disposition la plateforme digitale « Infos Coronavirus » accessible à l’adresse : https://www.gouv.bj/coronavirus

Vous y trouverez :



• les dernières informations,

• les mesures officielles,

• les vidéos de sensibilisation et d’information,

• les infographies d’information et de sensibilisation,

• les articles et communiqués,

• les numéros utiles à contacter,

• et bien plus encore très prochainement (foire aux questions, spot audio multilangues etc..)

Ne relayons que l’information officielle, la vraie !

La sensibilisation au covid-19 est l’affaire de tous !

Passez le message autour de vous !