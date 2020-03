CORONAVIRUS - Confirmation d'un 2ème cas au Bénin Le deuxième cas d'infection au coronavirus (Covid-19) au Bénin a été confirmé le mercredi 18 mars 2020 par les autorités. Le ministère de la santé a fourni des détails dans un communiqué lu par son secrétaire général. Lisez le communiqué ci dessous Communiqués Aujourd'hui

Béninoises, Béninois

Chers compatriotes

Ce mardi 17 mars 2020, notre pays le Bénin à enregistré un 2ème cas positif du Covid-19 confirmé par le Laboratoire de référence des fièvres hémorragiques de Cotonou.

Il s'agit d'une jeune femme âgée de 21 ans de nationalité allemande venue d'Allemagne le 11 mars 2020 à 21heures qui a rejoint Cotonou via Munich puis Paris. Elle ne présentait aucun signe à l'arrivée à l'aéroport de Cotonou où l'auto-isolement pendant 14 jours lui a été prescrit.

Nonobstant cette prescription, elle a visité certains endroits à Cotonou et à Porto-Novo.

A partir du 13 mars 2020, elle a présenté un écoulement nasal suivi de fièvre et une légère toux; ce qui a motivé la consultation dans une clinique où la Covid-19 a été suspectée. La patiente fut aussitôt mise en quarantaine avec son fiancé. Le résultat du prélèvement fait le 16 mars 2020 et traité au laboratoire national des fièvres hémorragiques de Cotonou est revenu positif au Covid-19 ce mardi 17 mars 2020 à 21h 40.

Ce jour, l'état clinique de la patiente est stable, son fiancé qui l'accompagne est également mis en quarantaine.Le recensement des contacts démarré le lundi 16 mars 2020 a permis de recenser 16 cas directs en communauté.

Chers compatriotes

Ce 2ème cas rappelle à notre attention combien la menace est profonde et donc la nécessité de se conformer plus que jamais aux règles de précaution et de prévention prescrite par le ministère de la santé et le gouvernement du Président Patrice TALON.

Tout en vous rappelant et en invitant chaque Béninoise et à chaque Béninois au calme, à la sérénité, à une conscience citoyenne et à un sens de patriotisme élevé, je rappelle à l'attention de tous que l'observance stricte des mesures d'hygiène et d'isolement prescrites nous permettra de gagner la bataille contre le Covid-19.

Je vous remercie

Le ministre de la santé.

Benjamin HOUNKPATIN.