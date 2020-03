Le Gouvernement au Campus : Le Ministre Alain OROUNLA a échangé avec les étudiants de l'UAC sur le PAG La rencontre de ce vendredi 13 mars 2020 a été une tribune pour le ministre OROUNLA d'informer les étudiants des actions mises en œuvre par le gouvernement du Président Patrice TALON à l'endroit des étudiants. Tout a été passé au peigne fin, de l'allocation universitaire, en passant par le recrutement des enseignants, de la construction des infrastructures universitaires, du transport …etc. Comptes rendus Aujourd'hui

Le Ministre de la Communication et de la Poste, Monsieur Alain OROUNLA, était à l'amphithéâtre Idriss DEBY sur le campus d'Abomey-Calavi dans la matinée du vendredi 13 mars 2020 dans le cadre de l'initiative "Le Gouvernement au Campus" pour rencontrer tous les acteurs universitaires afin de faire le point des réalisations du Programme d'Actions du Gouvernement, précisément dans le secteur de l'enseignement supérieur et prendre les doléances des étudiants.

Cette rencontre a été une tribune pour le ministre OROUNLA d'informer les étudiants des actions mises en œuvre par le gouvernement du Président Patrice TALON à l'endroit des étudiants. Tout a été passé au peigne fin, de l'allocation universitaire, en passant par le recrutement des enseignants, de la construction des infrastructures universitaires, du transport …etc.

Selon le Ministre Alain OROUNLA, le Programme d'Actions du Gouvernement met l'être humain au cœur du développement, c'est pour cela que le troisième pilier repose sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce qui veut dire que les étudiants béninois sont impactés par la mise en œuvre de ce programme valeureux. Une preuve que le Chef de l’Etat a en cœur le devenir de la jeunesse béninoise.

Le développement d'une Nation passant par la construction des infrastructures routières, les hôpitaux, les écoles …etc, il faudra mobiliser les ressources pour pouvoir les réaliser. Et le Bénin est en train de se redresser à travers les efforts qui sont faits pour rendre la vie moins pénible afin que nous puissions faire face à nos besoins fondamentaux. Pour le Ministre Porte-parole du gouvernement, les efforts qui sont faits au niveau de l'énergie, de l'eau, de la construction des infrastructures routières, de la construction des écoles, des hôpitaux, des réformes engagées dans beaucoup de secteurs montrent que quelque chose est en train d'être fait pour l'amélioration des conditions de vie des populations.

A en croire le Ministre OROUNLA, le Président de la République n'a pas convenance à entretenir la jeunesse dans une misère intellectuelle, ou dans une sous qualification. Ceux qui auront la curiosité d'aller fouiller le Programme d'Actions du Gouvernement constateront qu'il y a un axe 5 qui concerne l'éducation et qui étale la volonté du Chef l'État d'améliorer notre système éducatif. Ce qui veut dire tout simplement que le Président de la République trace un nouveau cadre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'offre pédagogique. Car il faut le reconnaître, le Président Patrice TALON veut adapter l'éducation au besoin de notre pays et des entreprises.

En termes de doléances, les étudiants ont souhaité la construction des amphithéâtres, le recrutement du personnel enseignant, la création d'une ligne de transports UAC- Glo, l'amélioration de la qualité des repas au restaurant universitaire, la revue des conditions d'octroi des allocations universitaires …etc. Ils ont aussi remercié le gouvernement pour l'initiative et pour la transformation du pays qui se fait à travers les différentes réformes engagées.