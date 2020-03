Amélioration du climat des affaires au Bénin : La dématérialisation du processus d’obtention du permis de construire désormais une réalité L’obtention du permis de construire en République du Bénin peut désormais se faire en ligne. C’est à la faveur d’une cérémonie qui a connu la présence des Ministres Romuald WADAGNI, José TONATO et Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU que l’information a été révélée au public. Comptes rendus Aujourd'hui

À compter de ce mercredi 11 mars 2020, l’obtention du permis de construire en République du Bénin peut désormais se faire en ligne. C’est à la faveur d’une cérémonie qui a connu la présence des Ministres Romuald WADAGNI, José TONATO et Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU que l’information a été révélée au public.

Pour faciliter la vie des citoyens et alléger le processus d’obtention du permis de construire pour les investisseurs désirant s’installer au Bénin, les équipes du ministère de l’économie et des finances, du ministère du cadre de vie et du développement durable, de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et de l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) ont mis en place un outil en ligne permettant de demander et d’obtenir son permis de construire.

Monsieur Constant GODJO, Secrétaire Général du Ministère du cadre de vie et du développement durable, a présenté le nouveau décret pris par le gouvernement pour simplifier la procédure. La suppression de la nécessité de légaliser les actes de propriété, la délivrance du permis de construire dans un délai de 14 jours pour Cotonou, la suppression des frais d’étude perçus par le groupement national des sapeurs-pompiers, la réduction du délai maximum de délivrance du permis de construire de 45 à 25 jours, sont entre autres mesures prises pour alléger la procédure. Pour M. Eric AKOUTEY, Directeur des études de l’APIEx, cette réforme significative permettra d’améliorer le score du Bénin au deuxième indicateur Doing Business. La qualité, le coût et le délai sont les éléments sur lequel le gouvernement a travaillé, précisera M. Ilyas SINA, conseiller technique au suivi des réformes au ministère de l’économie et des finances.

Pour la demande en ligne du permis de construire, il faut être en possession de toutes les pièces nécessaires et aller sur le site web www.permisdeconstruire.gouv.bj

