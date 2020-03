CORONAVIRUS : près de 07 milliards de FCFA mobilisés par le gouvernement pour les actions urgentes Le gouvernement est résolument engagé dans la lutte contre l’épidémie COVID-19 communément appelée Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Il a d'urgence et à la faveur du dernier conseil des ministres pris des mesures idoines pour mobiliser les ressources nécessaires face à cette crise sanitaire. Comptes rendus Aujourd'hui

En effet, sur instruction du Président de la République Patrice TALON, afin d’assurer le financement des mesures prises par le Ministre de la Santé, le ministère de l’Economie et des Finances, a déjà mobilisé 6,950 milliards de francs CFA nécessaires à la prise en charge des actions d’extrême urgence dans le cadre de la lutte contre cette épidémie.

Ce montant est destiné à :

- la construction d’infrastructures nécessaires à la prise en charge et au traitement des personnes infectées,

- à l’acquisition de divers équipements pour renforcer le plateau technique et de consommables médicaux,

- à la mise à disposition de bâtiments pour assurer l’isolement de personnes suspectées de porter les germes du COVID-19 le temps de la période d’observations, etc.

Une équipe de travail a été mise en place pour assurer la bonne gestion des ressources ainsi mises à disposition et la qualité des dépenses qui seront effectuées,

Par ailleurs le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Romuald WADAGNI a donné de fermes instructions à tous ses services concernés , pour le traitement diligent des demandes de mises à dispositions de ressources qui leurs seront soumises.

Il convient de relever qu’à moyen et long terme, dans le cadre du renforcement des systèmes de surveillance des maladies et de la gestion des crises sanitaires, et en tenant compte de leur récurrence, le Gouvernement a décidé de la mise en place de centres de prise en charge et de laboratoires aux normes internationales.

Cette option permet une gestion plus durable et plus efficiente de la riposte aux épidémies et autres crises sanitaires qui pourraient subvenir.

Pour ce faire 33 .665.003.280 F CFA seront mobilisées avec l’appui des partenaires techniques et financier.

Cette prompte réaction du gouvernement dénote de son grand sens d'anticipation et de son attachement à garantir la bonne santé de nos populations.

Tout est donc mise en œuvre pour que la riposte contre cette épidémie ne souffre d’aucun manque de financement.