CORONAVIRUS : Zoom sur le premier centre d'isolement et de prise en charge au Bénin. Face à la crise sanitaire mondiale relative à l'épidémie de Coronavirus Covid-19, le Bénin bien que n'ayant pas encore été officiellement touché par le virus prend à travers son gouvernement, des mesures anticipatives pour prévenir et contenir sa propagation. Le premier centre d'isolement et de prise en charge des patients au Coronavirus au Bénin est déjà installé dans l'enceinte de l'école de Police à Cotonou et est prêt à accueillir tout potentiel cas de personnes suspectées ou touchées par le Coronavirus.

Ce centre moderne est composé de (03) trois salles : Deux (02) salles polyvalentes pour les patients suspectés de Coronavirus et une (01) salle pour accueillir et traiter les cas confirmés de malades au Coronavirus.

Dans les deux salles polyvalentes, seront examinées les personnes suspectées d'être infectées par le virus. A travers les prélèvements, les personnes admises dans ces salles sauront après analyse si elles sont saines ou pas. Si elles sont saines, elles seront invitées à prendre leur douche . Dans le cas où elles sont déclarées malades après résultats, ces personnes seront conduites dans la salle pour cas confirmés. Si elles sont saines, elles seront invitées à prendre leur douche et à être libérées.

Dans cette salle, seront accueillies les personnes qui seront déclarées porteuses du virus et donc les cas confirmés. Cette salle est conçue pour accueillir les personnes conscientes et les personnes sous oxygène. Au terme de leur traitement si elles sont déclarées guéries, elles prendront également leur douche avant d’être libéré. Si malheureusement elles trépassaient, le centre abrite une morgue spécialement conçue pour le traitement des dépouilles.

Avec un circuit tracé, des équipements de protections individuelles et des dispositifs de vidéosurveillance, ce centre d’isolement où travaillera un personnel professionnel est donc fin prête pour accueillir les éventuels malades.

Rappelons que, conformément à la volonté du gouvernement du Président TALON, un centre à Abomey-Calavi et un autre centre à Natitingou sont en cours de construction pour porter à trois (03) le nombre de centres d’isolement et de prise en charge prêts sur le territoire national pour anticiper et contenir la propagation du Covid-19 au Bénin.

Le ministère de la santé rappelle aux uns et aux autres que jusqu’ à ce jour, aucun cas de personne infectée n’est encore déclaré au Bénin.

Il invite les populations à suivre rigoureusement les mesures préventives indiquées dans les différentes campagnes de communication et à contacter systématiquement le SAMU au 95.36.11.02, au 95.36.11.04 en cas de besoin.

