Investir au Bénin : Les facilités de création d'entreprise exposées aux acteurs du privé Le gouvernement béninois a initié au profit du secteur privé une batterie de réformes qui vise à faciliter le développement de leurs affaires. Aujourd'hui, à travers l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), la dématérialisation des procédures de création d'entreprise est effective sur la plateforme www.monentreprise.bj . Cette mesure a été exposée aux chefs d'entreprise au cours d'un cocktail dînatoire organisé ce mercredi 4 mars 2020 par le Ministère de l'Economie et des Finances au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou. Comptes rendus Aujourd'hui

Créer son entreprise au Bénin en moins de trois heures est devenue une réalité. Les facilités qu'offre la nouvelle plateforme www.monentreprise.bj qui révolutionne le climat des affaires au Bénin ont été exposées aux acteurs du secteur privé. La création d'une entreprise au Bénin peut se faire désormais de chez soi en un temps record.

Cette révolution s'articule autour de six points que sont :



- Création de l'entreprise depuis chez vous ( www.monentreprise.bj ),

- Création de l'entreprise depuis les bornes de formalisation de l'APIEX,

- Obtention de tous les certificats sécurisés de l'entreprise sans vous déplacer ( www.monentreprise.bj )

- Réduction des procédures de 6 à 1,

- Une solution de paiement en ligne ( via Carte de crédit et mobile money) et

- Des certificats dématérialisés authentifiés par QR code.



Pour le Directeur général de l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX), Monsieur Laurent Gangbès, cette plate-forme,est une évolution majeure dans les affaires au Bénin. Mieux, elle est facile à utiliser et ouvre un champ d'application infini aux entrepreneurs. "Que vous soyez au Bénin où à l'international, la contrainte du déplacement pour la création de votre entreprise ne pose plus" a-t-il ajouté. Tout est fait en ligne en une heure 30 minutes voire 2h de temps. Selon lui, cet outil novateur pour le secteur privé a été concrétisé grâce à l'engagement du gouvernement. " Le pays ne peut se transformer que grâce à cet outil qui offre d'excellentes conditions de création d'entreprise aux entrepreneurs". Avec cet outil, les statistiques montrent que 48% d'entreprises sont créées en trois semaines au Bénin. "C'est une grande avancée, le Bénin se transforme", a-t-il confié. D'autres facilités aux entreprises naissantes sont rappelées. Dans la première année, il y a une exonération d'impôts pour les nouvelles entreprises.



A en croire le Directeur des études de l'APIEX, Monsieur Éric Akouté, la plateforme www.monentreprise.bj permet entre autres de consulter en ligne si le nom de la société existe déjà et impacte le temps consacré à la création, ce qui réduit le coût pour les entrepreneurs. Pour preuve, rappelle-t-il, 59 entreprises ont été créées en ligne en un rien de temps dans la seule journée du mardi 03 mars 2020. L'objectif, poursuit-il, est d'être le numéro 1 dans cet indicateur du Doing Business. "Je suis satisfait de ce que des choses rares se produisent au Bénin. Beaucoup de pays n'en sont pas là, la création d'entreprise en une heure 30 minutes est extraordinaire", a confié le Conseiller technique au suivi des réformes, Monsieur Ilyass Sina, représentant du Ministre de l'Economie et des Finances. Il a souligné que d'autres réformes plus ambitieuses sont en préparation pour pouvoir mieux accompager le développement du pays. "L'environnement sera davantage amélioré, les entreprises se porteront mieux, et l'économie nationale sera prospère", a-t-il indiqué.