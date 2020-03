Infrastructures routières : Les travaux de la route Guessou Sud- Fô Bouré-Sinendé lancés Le lancement de ces travaux confirme que la mise en œuvre du Programme d'Actions du Gouvernement est effective dans tous les secteurs et ceci sur toute l'étendue du territoire national pour le bonheur des populations. Comptes rendus Hier

Le stade municipal de la commune de Sinendé a abrité le vendredi 28 février 2020, la cérémonie officielle de lancement des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Guessou-Sud- Fô Bouré Sinendé. Une route longue de 58 kilomètres avec un coût total des travaux qui se chiffre à environ 60 milliards de francs CFA pour une durée d’exécution estimée à 36 mois. C’est une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État monsieur Abdoulaye BIO TCHANÉde son collègue des Infrastructures et des transports monsieur Hervé HEHOMEY et de la ministre du numérique et de la digitalisation Mme Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU qui a procédé au lancement officiel des travaux en présence des députés, des élus des communes de Bembèrèkè et de Sinendé ainsi que plusieurs élus. Les populations bénéficiaires étaient aussi fortement mobilisées dans la liesse et la joie, contentes de voir la réalisation de cette route longtemps oubliée par les gouvernements successifs.

Pour Hervé HEHOMEY, le moment est historique. Car, « pour la première fois le bitume traversera les localités de Fô Bouré et de Guessou-Sud. Le moment est aussi symbolique en ce sens que c’est encore une promesse électorale du Président Patrice TALON qui se concrétise à Sinendé. Comme l’a rappelé le ministre des infrastructures et des transports dans son allocution au cours de cette cérémonie : « Avec le gouvernement de la Rupture, ce qui est dit est dit; et ce qui est dit est fait… ». Le lancement des travaux de construction de cette voie est en phase avec la conviction du gouvernement qui reste persuader que « l’état de praticabilité de nos infrastructures routières et le désenclavement de nos villes et de nos campagnes, sont des conditions essentielles pour le développement économique de notre pays.

Procédant au lancement officiel des travaux au nom du Chef de l’État, le ministre d’État chargé du Plan et du Développement a fait savoir que le bitumage de la route Guessou Sud – Fô Bouré – Sinendé est juste la réparation d’une injustice dont les filles et fils de Sinendé sont victimes depuis longtemps. Il rassure les populations que les travaux dont elles sont les témoins du lancement iront à terme car le gouvernement compte sur les services du ministère des infrastructures et des transports pour un suivi rigoureux des travaux.

Des leaders des communes de Bembèrèkè et de Sinendé ont également pris la parole au cours de la cérémonie pour unanimement remercier le Président Patrice TALON qui a tenu promesse et qui œuvre pour le désenclavement des zones desservis par la route. Le maire de la commune de Sinendé a fait remarquer que l’aboutissement du projet avec la construction effective de la voie va augmenter l’activité économique dans la zone ainsi que les échanges avec d’autres régions.

Notons que les caractéristiques techniques de l’ouvrage prévoient un aménagement en chaussée bidirectionnelle en 2 x une voie avec trottoirs. Pour la traversée de la ville de Sinendé, la route sera aménagée en 2 X 2 voies sur un linéaire d’un kilomètre avec chaussées, trottoirs et terre-plein central. L’éclairage public avec des lampadaires est aussi prévu pour changer à jamais la commune de Sinendé comme l’avait promis le Président Patrice TALON à la population. La cérémonie a pris fin par le dévoilement du panneau de chantier.

Le lancement de ces travaux confirme assurément que la mise en œuvre du Programme d'Actions du Gouvernement est effective dans tous les secteurs et ceci sur toute l'étendue du territoire national pour le bonheur des populations.