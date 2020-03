L’APIEx lance « MONENTREPRISE.BJ » : Plateforme de création et de formalisation en ligne des entreprises au Bénin Désormais, il est possible de créer son entreprise et d’effectuer toutes les formalités en ligne sans avoir à se déplacer à l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations). Il vous suffit juste de vous rendre sur le www.monentreprise.bj et le tour est joué. Comptes rendus 18 févr. 2020

Depuis le lundi 17 février 2020, il est désormais possible de créer son entreprise et d’effectuer toutes les formalités en ligne sans avoir à se déplacer à l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations). Pour ce faire, il suffit de disposer d’une connexion internet, d’un terminal Android ou d’un ordinateur puis, et d’accéder au lien « MONENTREPRISE.BJ » et le tour est joué !

C’est à la faveur d’un point de presse tenu au nouveau siège de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) sis en face du Hall des Arts de Cotonou que Laurent GANGBES, Directeur Général de l’APIEx a lancé « MONENTREPRISE.BJ ». Ce nouvel outil de l’écosystème numérique entre dans le cadre de la politique du gouvernement de rapprocher les services de l’administration des usagers et en particulier des acteurs du secteur privé. Par ailleurs, ce nouveau service va améliorer le climat des affaires puisque désormais il sera plus aisé et plus rapide de créer son activité au Bénin et d’effectuer des modifications de registres du commerce notamment.

Rehaussé par la présence effective de deux ministres du gouvernement notamment Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, Ministre du Numérique et de la Digitalisation et celui des Petites et Moyennes Entreprise Modeste KEREKOU, ce lancement a été l’occasion d’expliquer à la presse et aux personnalités invitées, le fonctionnement de la plateforme MONENTREPRISE.BJ

Fini donc les files d’attente, les déplacements, les nombreuses photocopies pour créer ou récupérer un acte ou un document lié à son activité. A l’issu de l’inscription en ligne sur la plateforme, l’usager dispose désormais d’un QR code généré par la plateforme lui permettant d’obtenir et d’imprimer lorsqu’il le souhaite tous les documents et actes liés à sa structure tels que :

- L’extrait du Registre de Commerce (RCCM)

- L’attestation d’immatriculation de l’entreprise à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU),

- L’Annonce légale,

- La déclaration d’établissement de l’entreprise à la Direction Générale du Travail (DGT),

- La carte d’importateur ou carte professionnelle avec une durée de validité de deux (02) ans.

Il convient de préciser que la mise en place de la plateforme en ligne MONENTREPRISE.BJ a été rendu possible grâce à l’appui financier du Royaume des Pays-Bas et l’assistance technique de la Conférence des Nations Unies pour le Développement du Commerce (CNUCED). L’expertise numérique béninoise n’est pas en reste puisque l’agrégateur de paiement « KKiapay » de la société Open-Si a assuré la mise en place des moyens de paiement mobile sur la plateforme.

Désormais, lorsque l’ensemble des documents soumis à la plateforme est validé, en une heure contre trois heures auparavant, il est possible aux jours et heures ouvrables des bureaux de l’APIEx, de créer ou formaliser son entreprise. Cette plateforme étant évolutive, les entreprises du secteur privé verront d’autres de leurs besoins de formalisation pris en compte progressivement au cours des prochaines semaines.

La mise à disposition de bornes informatique en accès libre au sein de l’agence a permis de constater dès le lendemain du lancement, l’engouement suscité par MONENTREPRISE.BJ. Au rythme des nombreuses réformes engagées par le gouvernement pour donner au secteur privé les outils nécessaires à son développement au Bénin, les prochains classements du Bénin aux indices de notations « Doing Business » ne pourront que s’améliorer.

