Le Gouvernement au Contact des Populations (GCP): Point du périple du ministre Alain OROUNLA dans le département du Plateau La délégation conduite par le ministre Alain OROUNLA a fait le tour des communes de Pobè, Kétou, Adja-Ouèrè, Sakété et Ifangni pour échanger avec les populations et expliquer le bien fondé des reformes et actions du gouvernement du Président Patrice TALON. Comptes rendus 17 févr. 2020

C'est le département du Plateau qui a reçu du jeudi 13 au samedi 15 février 2020 pour l’acte 2 de l’initiative " GOUVERNEMENT AU CONTACT DES POPULATIONS (GCP)”, le Ministre de la communication et de la Poste, Porte Parole du gouvernement, Monsieur Alain OROUNLA. Le GCP est une initiative qui permet au gouvernement de se rapprocher des populations à la base afin d’écouter leurs préoccupations, mais aussi de les informer sur l’ensemble des actions et reformes mises en œuvre par l’Etat central.

La délégation a fait en 3 jours le tour des communes de Pobè, Kétou, Adja-Ouèrè, Sakété et Ifangni et à chaque fois les populations sont venues massivement témoigner leur engagement et ont aussi profité pour porter à l'endroit de l’émissaire du Chef de l’Etat, leurs différentes préoccupations. Les reformes et actions dans presque tous les domaines ont meublés les échanges

Dans le domaine de l'Education :

Pour réduire les besoins accrus en salles de classe dans les différentes écoles, plusieurs projets de construction de modules de classe entièrement équipés aussi bien dans les 2coles Maternelles et Primaires que dans les Collèges d’Enseignement Secondaire (CEG) ont été engagés et plusieurs modules de classe ont été réhabilités par la même occasion . A toutes ces réalisations, s’ajoute, la construction de bureaux avec équipements, de magasin ainsi que la construction et la réfection de certaines écoles. Plusieurs établissements scolaires ont été appuyés spécialement dans l’installation des cantines scolaires avec accompagnement en fourniture d’eau potable, le recrutement et la formation continue des aspirants à l’enseignement tant au niveau du primaire que du secondaire.

Dans le domaine de la Santé :

On peut noter la construction de dispensaires, des maternités avec des logements de sages-femmes, ainsi que la réhabilitation de quelques centres de santé dans le département. A tout ceci, s’ajoute le paquet d’intervention communautaire pour la lutte contre la malnutrition, orienté vers les cibles telles que : les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, femmes allaitantes et les personnes de troisième âge.

Dans le domaine du Transport :

Les travaux d'aménagement de certaines routes nationales et inter-état dans le Plateau, les travaux de bitumage, de réhabilitation, d'aménagement périodique des pistes rurales, le reprofilage de différentes pistes de desserte rurale, l’aménagement et l’entretien des différentes pistes des communes avec l’approche de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO). Il faut aussi noter aussi la poursuite des travaux d’ouverture des voies afin de faciliter la mobilité urbaine des populations.

Dans le domaine Sécurité et le volet Social :

L'installation des commissariats dans certains arrondissements du plateau, la dotation et le renforcement des commissariats en moyens dans plusieurs communes au plan national. Le dédommagement en cours des propriétaires terriens de la cimenterie d'Onigblo dans l'arrondissement d'Issaba, le développement de micro-crédit mobile par groupe de solidarité de 3 à 5 membres pour un montant de 30.000f par personne bénéficiaire ont été mentionné.

Dans le domaine de l’Eau, l’hygiène et l’assainissement :

Dans le souci d’assurer la couverture totale en eau potable dans toutes les localités du Bénin, le gouvernement a mis en place un programme OMIDELTA qui s’occupe essentiellement de l’assainissement à la base. Les actions dudit programme sont orientées vers le recrutement d’ONG pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la Promotion de l’Hygiène et l’Assainissement de Base (SNPHAB) dans les communes selon l’approche ATPC, l’acquisition de matériels roulants et bureautiques, la construction, la réalisation avec équipements des abris de chloration sur toutes les Adductions d’Eau Villageoise (AEV) par Proseha. Toujours dans l’atteinte de son objectif, le gouvernement a créé l’Agence Nationale d’Approvisionnement d’Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) qui a financé la réalisation des forages d’eau et AEV au niveau des communes.

Dans le domaine de l’Équipement marchand et de l’Agriculture :

Construction de magasins de stockage, Construction de boutiques dans les lieux publics des communes. Réfections de marchés régionaux. La prise en compte du département du Plateau dans la définition des pôles de Développement agricole avec installation de l'Agence Territoriale de Développement Agricole Pôle 6 pour le développement prioritairement du palmier à huile et des filières tels que le maïs, le manioc, et le riz, Relance et reformes au niveau des CAR (Coopératives agricoles rurales)...

En matière d’Energie et de Sport :

On peut citer entre autres, l'installation d'une centrale solaire de 25 Mégawatts à Illoulofin, L’électrification de plusieurs villages du Plateau, La mise en place d’une dotation consacrée au volet sport qui a permis de redynamiser les équipes communales de football et différents jeux, l’organisation des tournois inter-arrondissement ainsi que l’équipement en matériels sportifs. D’autres projets sont en cours de réalisation (dans les communes) dans le domaine de sport, tels que la construction de la clôture et l’aménagement d’aires de jeu des terrains communaux et le projet de construction d’un stade omnisport dont les procédures de mise à disposition du site sont déjà bouclées.

Les populations ont eu lors des rencontres l'occasion de poser directement leurs doléances aux quelles le ministre et sa suite n'ont pas manqué d'apporter des réponses. Pour les préoccupations les plus sensibles, un compte rendu sera fait au président de la République a promis le ministre. C'est à Idigny que la mission du département du Plateau après 3 jours de contact a pris fin, avec la visite de la délégation au palais royal d'Ifangni. Le ministre est allé présenter de vive voix ses civilités et celles du Président Patrice TALON et de son gouvernement au Roi d'Ifangni.