Électrification rurale : Mise en service des micro centrales photovoltaïques dans les communes de Cobly, Boukoumbé et Kérou Sorties massivement, lors de la mise en service des micro centrales photovoltaïques pour célébrer la fin de l’obscurité dans leurs contrées, les populations n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude au gouvernement du Président Patrice TALON à travers leurs élus locaux. Comptes rendus 17 févr. 2020

Une équipe du ministère de l’énergie conduite par le Secrétaire Général Jean-Claude GBODOGBE, a séjourné dans le département de l’Atacora du 11 au 15 février 2020 dans le cadre d’une tournée de mise en service officielle d’ouvrages d’électrification rurale construits par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME).

Les localités de Kountori dans la commune de Cobly; Tabota et Dipoli dans la commune de Boukoumbe; Kaobagou, Firou et Fetekou dans la commune de Kerou, ont reçu successivement la délégation du ministère pour la mise en service officielle des micro centrales photovoltaïques. Les populations de ces différentes contrées, pourront désormais bénéficier de l’énergie électrique dans leurs habitations et pour mener des activités génératrices de revenus. Monsieur Largum ADOUGOU, Représentant du Directeur Général de l’ABERME, les a rassurées de la qualité de l’énergie produite par les micro centrales photovoltaïques et qu’elles peuvent en disposer pour mener leurs activités professionnelles comme dans les localités raccordées au réseau conventionnel de la SBEE.

En plus des ouvrages d’électrification rurale, un château d’eau a été implanté dans chaque village pour permettre l’accès à l’eau potable. En moyenne 200 ménages, soit environ 1000 personnes seront impactées dans chaque localité. Les coûts des travaux sont estimés à 338 965 700 F CFA à Kountori; 216 353 750 F CFA à Tabota; 268 213 100 F CFA à Dipoli et 338 965 700 F CFA aussi bien à Kaobagou, à Firou qu’à Fetekou.

Didier KOUANDE-SOUNON et Maguidou KORA GBERE, chargés de mission du Préfet du département de l’Atacora, ont exhorté les populations à un bon entretien des ouvrages en les préservant notamment des actes de vandalisme des individus malintentionnés. Ils ont ensuite invité ces dernières à accompagner l’action gouvernementale.

M. Jean-Claude GBODOGBE, Secrétaire Général du ministère de l’énergie, a rappelé aux populations des localités sillonnées, l’objectif du gouvernement qui est d’apporter l’énergie électrique dans toutes les contrées du Bénin. Il les sensibilisera ensuite sur la nécessité de s’abonner massivement afin de sortir de l’obscurité et éloigner l’insécurité. Pour faciliter cela, le gouvernement a décidé de ramener le coût de raccordement à 50.000 F CFA.

Sorties massivement à chacune des étapes pour célébrer la fin de l’obscurité dans leurs contrées, les populations n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude au gouvernement à travers leurs élus locaux.

Voir l'album photos de l'événement