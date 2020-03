Film Hispano-Béninois ADU : Une production cinématographique qui révèle la splendeur et le talent béninois. L’avant-première du film Hispano-Béninois ADU, promu par l’actrice béninoise Bella AGOSSOU a eu lieu le jeudi 13 février 2020 à la salle Canal Olympia de Cotonou en présence de l’équipe du film, d’éminentes personnalités, des acteurs culturels, des acteurs des médias, des fans et autres curieux. Comptes rendus 16 févr. 2020

Tourné en majeure partie au Bénin (Cotonou, Porto-Novo, Adjara, Ouidah, Grand-Popo , Ganvié etc..) , le film ADU qui porte le nom du personnage principal, Moustapha OUMAROU est un long métrage qui retrace d’une part, le parcours et les difficultés d’un jeune adolescent face au phénomène de migration vers l’Europe et d’autre part, les difficultés d’intégration d’un expatrié dans sa mission de protection de la faune locale face aux exactions des braconniers et gardes du parc animalier dans lequel il travaille .

C’est pour prouver que le Bénin est capable d’abriter le tournage de productions cinématographiques conformes aux standards internationaux que le défi du tournage au Bénin a été relevé a confié Claude BALOGOUN, Directeur de Gangan productions, producteur délégué au plan national du Film.

Le producteur espagnol du Film, Monsieur Edmond ROCH quant à lui s’est dit heureux de cette grande première pour les équipes techniques espagnoles et béninoises d’autant plus qu’il y avait des pays comme le Cameroun, le Sénégal, le Ghana qui étaient aussi en lice pour accueillir le tournage de ce film.

Pour Jean-Michel ABIMBOLA, ministre du tourisme de la culture et des arts, le film ADU est la preuve que le Bénin se révèle dans tous les domaines aux yeux du monde. « Notre pays peut accueillir des productions de qualité et de facture internationale ». C’est désormais une destination cinématographique de rêve pour les producteurs et réalisateurs du monde sans compter que l’expérience capitalisée par les techniciens, comédiens et autres acteurs pour tourner ce film est un atout capital pour notre pays. Il a remercié son prédécesseur le ministre Oswald HOMEKY qui avait en son temps mis tout en œuvre pour faciliter avec ses équipes, le tournage au plan national du film.

Bella AGOSSOU, actrice, conseillère à la production et grâce a qui ADU a été tourné au Bénin a remercié tous les acteurs du film , principalement Moustapha OUMAROU (Adu) et Zeyidiath DISSOU (Alika) et de leurs parents pour la confiance placée en elle. Elle a confié que le film serait prochainement disponible sur le réseau NETFLIX afin de permettre au maximum de personnes de le voir.

Elle a rappelé que la première mondiale du film a déjà été projeté en Espagne (madrid et barcelone) le 28 janvier et qu’il est déjà arrivé en numéro 1 des salles de cinémas en Espagne au 31 janvier 2020 selon Comscore MovieSpain, une fierté de plus pour le Bénin.

La projection de ce film a connu la présence d’une forte délégation gouvernementale et de personnalités diverses aux nombres desquelles :

Monsieur Jean-Michel ABIMBOLA , Ministre du Tourisme des Arts et de la Culture,

Monsieur Oswald HOMEKY , Ministre des Sports,

Monsieur Aurelien AGBENONCI, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération,

Monsieur Séverin QUENUM, garde des sceaux , Ministre de la Justice et de la Législation,

Madame Shadiya ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du Commerce,

Monsieur Jean-Claude Dona HOUSSOU, Ministre de l’Energie.

Mais également, monsieur Johannes DAGNON, conseiller spécial du Président de la République, monsieur Joseph DJOGBENOU, président de la Cour constitutionnelle, monsieur Delonix KOGBLEVI , député , représentant le président de l’Assemblée Nationale.

Le trailer du film est disponible ici : https://youtu.be/FxQ7Y3mgfec