Internet haut débit : Bénin Télécoms Services dévoile ses nouveaux tarifs pour une connexion rapide et de haut débit La mise à disposition de ces nouvelles offres internet favorisera l'accès de toute la population aux services numériques de qualité a souligné Madame Aurélie SOULE ZOUMAROU. Comptes rendus Aujourd'hui

A travers un point de presse qui s'est tenu ce lundi 23 décembre 2019 à la Salle de Conférence de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, Bénin Télécoms Services a présenté ses nouvelles offres internet en présence de Madame la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, des responsables d’entreprises, des associations des consommateurs ainsi que des professionnels des médias et de la presse.

Destinées aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grands comptes, ces nouvelles offres internet sont les résultats des réformes structurantes mises en place par le Gouvernement de son Excellence le Président Patrice TALON dans le secteur du numérique en synergie avec les divers acteurs clés de l'écosystème.

Le nouveau catalogue d'abonnement internet proposé par Bénin Télécoms SA comprend trois (3) innovations majeures que sont :

- une augmentation des débits pour les clients actuels sans changement de coûts et d'accès au service;

- une réduction des coûts d'accès aux équipements et des redevances dans une proportion moyenne de 60% de baisse ;

- la disponibilité d'une offre illimitée orientée vers le résidentiel permettant aux ménages éligibles de disposer de l'accès à internet haut débit à la maison à partir de 16.000 francs CFA et sur la fibre optique à partir de 30.000 francs CFA.

La mise à disposition de ces nouvelles offres internet favorisera l'accès de toute la population aux services numériques de qualité a souligné Madame Aurélie SOULE ZOUMAROU.

Pour Monsieur Roch BETE, Représentant de Bénin Télécoms Services, la volonté de Bénin Télécoms Services est d'accompagner le Gouvernement dans sa politique numérique visant à mettre une meilleure connectivité à disposition de toute la population.

Il faut noter que les coûts d'accès aux offres ont eu une réduction d'environ 60% par rapport aux tarifs existants. Ces offres ne concernent pas encore les connexions internet sur le réseau mobile. Pour ce dernier, une étude est en cours pour proposer des meilleures offres aux populations.

Informations et conditions d'abonnement :

00229 21317777 ou 00229 21312000

Mail : solutions.affaires@be.bj

Voir l'album photos de l'événement