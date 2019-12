Électrification rurale au Bénin : L’obscurité désormais conjuguée au passé dans sept (07) nouvelles localités de l’Atacora Pelima dans la commune de Kouandé, Batia et Ouankou à Tanguiéta, Niéhoun, Tankouari, Kouforpissika et Koutouricondika dans la commune de Matéri sont les localités ayant bénéficié de ces ouvrages d'électrification rurale. Comptes rendus Hier

Après les départements du Zou, des Collines et du Borgou, une délégation du ministère de l’énergie conduite par le Secrétaire Général, Monsieur Jean-Claude GBODOGBE était dans le département de l’Atacora les 18 et 19 décembre 2019 pour procéder à la mise en service d’ouvrages d’électrification rurale dans certaines localités.

Pelima dans la commune de Kouandé, Batia et Ouankou à Tanguiéta, Niéhoun, Tankouari, Kouforpissika et Koutouricondika dans la commune de Matéri sont les localités ayant bénéficié de ces ouvrages réalisés par l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Énergie (ABERME) dans le département de l’Atacora. Elles ont, tour à tour, reçu l’équipe du ministère de l’énergie pour les cérémonies officielles de mise en service.

Fidèle à sa politique d’électrification de toutes les contrées du pays, le gouvernement a fait l’option du raccordement aux lignes de la SBEE pour les localités situées à proximité du réseau et le solaire pour celles qui en sont éloignées. Ainsi, les localités de Pelima dans la commune de Kouandé et Batia à Tanguiéta ont été raccordées au réseau de la SBEE. Les travaux estimés respectivement à près de 52 et 192 millions de francs CFA, permettront d’impacter environ 200 ménages à Pelima et 300 à Batia. Les autres localités ont, quant à elles, bénéficié de micro centrales solaires photovoltaïques avec construction de château d’eau afin d’offrir à la fois l’électricité et l’eau aux populations.

Au total 200 ménages pourront profiter de ces infrastructures dans le village de Ouankou dans la commune de Tanguiéta pour des travaux estimés à 320 millions, 100 ménages dans chacune des localités de la commune de Matéri pour travaux estimés à plus de 216 millions de francs CFA dans chaque village.

Monsieur Florent OROU FICO, Directeur Général Adjoint de l’ABERME n’a pas manqué de préciser aux populations de chacune des localités sillonnées, la nécessité de préserver les installations des actes de vandalisme. À sa suite, Monsieur Didier Kouande SOUNON, Chargé de mission du Préfet de l’Atacora, va appeler les populations à ne faire qu’un avec leurs élus accompagnant l’action gouvernementale.

Monsieur Jean-Claude GBODOGBE, Secrétaire Général du ministère de l’énergie, Représentant le Ministre de l’énergie, a exhorté les populations à s’abonner massivement pour permettre aux ouvrages mis en service de jouer pleinement leurs rôles. C’est dans cette optique que le gouvernement a décidé d’un prix promotionnel de branchement fixé à 50. 000 pour alléger la tâche aux populations qui n’ont pas manqué d’adresser leur gratitude à travers leurs élus locaux.

