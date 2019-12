Découvrez et abonnez vous à la page Facebook officielle de la Présidence du Bénin Communications Aujourd'hui

Créée depuis le 23 août 2016, la page officielle Facebook de la Présidence du Bénin est accessible à l’adresse : www.facebook.com/presidencebenin/

Considérée comme la vitrine de la Présidence du Bénin sur Facebook, le plus grand réseau social au monde, cette page qui compte aujourd’hui plus de 60.000 abonnés centralise toute l’actualité en texte, en image, en vidéo et en audio des activités officielles du Chef de l’Etat , Monsieur Patrice TALON et celles ayant lieu au sein du Palais de la Marina (conseil des ministres, etc…). Elle est quotidiennement mise à jour et fait l’objet de messages, de commentaires et d’interactions régulières avec les internautes.

Les publications et interactions sur cette page sont régit par une netiquette qui fait office de charte d’utilisation

La fonction de « story » est aussi utilisée sur cette page pour faire vivre en temps réel aux internautes, les coulisses et moments forts des activités du Chef de l’Etat et celles de la Présidence.

Comment faire pour vous abonner à cette page et ne plus rien rater de l'actualité du Président de la République ?

Pour accéder à cette page, il vous suffit de taper dans votre navigateur internet l’adresse : www.facebook.com/presidencebenin ou d’accéder à votre application Facebook sur votre smartphone puis rechercher « Présidence de la République du Bénin ». Cette page est identifiable par le badge bleu de certification de Facebook.

Pour ne rater aucune publication sur cette page, une fois abonné, il vous faut activer l'option « Voir en Premier » .

Si vous êtes sur ordinateur :

• Si vous n'êtes pas déjà abonné(e) à la page, cliquez sur "S'abonner" près de la photo de couverture ;

• Passez le curseur de votre souris sur Abonné(e) ou J'aime déjà près de la photo de couverture ;

• Sélectionnez « Voir en Premier ».

Si vous êtes sur smartphone :

• Si vous n'êtes pas déjà abonné(e) à la page, cliquez sur abonné (e) près de la photo de couverture ;

• Dans la rubrique « Dans votre fil d’actualité » Sélectionnez l’option « Voir en Premier ».

afin d’afficher toujours les dernières publications de la page Facebook de la Présidence du Bénin en priorité dans votre fil d’actualités, ce qui vous permettra de ne rien rater de l’actualité officielle du Chef de l’Etat Monsieur Patrice TALON.

Les actualités de cette plateforme peuvent également être suivies à partir des hashtags : #Prbenin , #VoyagePRBenin , #PatriceTalon , #AudiencePr