Coopération muséale / Signature d’un Programme de travail commun : Le Bénin et la France posent un grand pas vers la restitution des œuvres culturelles

Le Bénin vient de signer un Programme de travail commun avec la République Française dans le cadre d’une coopération culturelle plus élargie entre les deux pays. Il s’agit d’une coopération muséale dont la signature a eu lieu ce lundi 16 décembre 2019 entre la partie béninoise représentée par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et son collègue du Tourisme, de la Culture et des Arts et la partie française représentée par le Ministre de la culture et l’Ambassadrice de la France près le Bénin.

C’est une nouvelle coopération muséale à laquelle le Bénin et la France travaillent depuis quelques mois dans le cadre de la restitution au Bénin des œuvres culturelles emportées pendant la période coloniale. Le Ministre Français en charge de la culture, Franck RIESTER et sa délégation présents au Bénin dans le cadre de ce projet ont été accueillis ce dimanche 15 décembre 2019, par son homologue béninois Jean Michel ABIMBOLA. Tête à tête entre les deux personnalités, échange avec les hauts cadres du Ministère, de l’Ambassade de la France et les membres du Comité en charge de la coopération muséale sur les projets en cours dans le cadre de la restitution suivis d’une audience ce lundi avec le Chef de l’Etat, Patrice TALON.

Le Ministre RIESTER et sa suite ont été édifiés sur la position du Gouvernement béninois et le travail préparatoire qui se fait pour une coopération muséale plus élargie visant à renforcer l’amitié qui existe entre les deux pays, dira le Ministre des Affaires étrangères, Aurélien AGBENONCI.

En effet, à travers un point de presse que les deux parties ont conjointement animé ce lundi, le Ministre ABIMBOLA a souligné que les équipes des deux parties ont travaillé sans désemparer pendant les 24heures de visite de la délégation puis annoncer la poursuite des travaux avec son collègue français en janvier prochain à Paris.

Pour sa part, le Ministre RIESTER a salué l’ambition du Gouvernement béninois en matière de tourisme et de culture et les projets initiés pour y arriver. Il a, pour ce fait, réaffirmé l’accompagnement de la République Française à la mise en œuvre de ces projets avant de lever un coin de voile sur ce qui se fait du côté de la France afin que la restitution des 26 objets dont le Président Emmanuel MACRON a pris l’engagement soit effective.

