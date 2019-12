Promotion des PME : Le Ministre Modeste Tihounté KÉRÉKOU dote « SONANGNON YAGBOKO » de Kpomassè d’infrastructures, de matériels et d'équipements Par ce geste, le gouvernement du Président Patrice TALON se dit prêt à favoriser l’emploi des femmes et des jeunes en milieu rural par des appuis et accompagnements ciblés pour assurer leur autonomisation. Comptes rendus Il y a 3 jours

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Tihounté KEREKOU, le Directeur Pays de l’USADF Monsieur Éric NEWMAN et Monsieur Kénam MENSAH, Maire de la commune de Kpomassè ont procédé le vendredi 13 décembre 2019 à la remise d’infrastructures, d'équipements et de matériels dans le cadre du partenariat stratégique entre le Gouvernement du Bénin et la Fondation des Etats Unis d'Amérique pour le Développement en Afrique (USADF).

Après la phase de formation des coopératives villageoises de transformation de manioc de Kpomassè, la cérémonie a été marquée par la mise à disposition d'infrastructures, d'équipements et de matériels d’un coût total de 127.583.000 par le Ministre des PME. Chacune des neufs coopératives de l’union a reçu un lot d’équipements composé d'une moto tricycle, 2 presses, une râpeuse, un moulinex, 3 fûts, un extincteur, une balance, des bassines, des gants, des bottes, des palettes, des blousons, des poêles... etc pour une valeur de plus de douze millions de francs CFA.

Monsieur Kénam MENSAH, maire de la commune de Kpomassè a saisi l’occasion pour remercier le Gouvernement et son Chef, le Président Patrice TALON pour cet important appui en faveur des femmes transformatrices de manioc de sa commune. Il a félicité les bénéficiaires et leur a prodigué de nombreux conseils pour faire bon usage des infrastructures, équipements et matériels mis à leur disposition pour accroître leur capacité de production et de transformation et surtout accroître leurs revenus.

Monsieur Éric NEWMAN, Directeur pays du projet a, au nom de l’USADF, remercié le Gouvernement du Bénin pour la confiance renouvelée et témoigné sa reconnaissance au Ministre des PME et à ses collaborateurs pour la constante sollicitude dont il bénéficie dans la mise en œuvre de cet important partenariat dont les interventions couvrent 73 des 77 communes de notre pays. Il n’a pas manqué de rappeler les réalisations concrètes du partenariat et l’ensemble du processus ayant conduit à la réalisation de ses infrastructures et l’acquisition de ses équipements. Processus conduit de bout en bout par les bénéficiaires eux même.

Le Ministre des PME et de la Promotion de l’Emploi procédant à la remise officielle a rassuré les bénéficiaires de la disponibilité du Gouvernement à travers le département ministériel dont il a la charge de soutenir les entreprises coopératives dans un processus de renforcement de capacité de production, de transformation et surtout d’accroissement de leurs revenus. Il a réaffirmé la volonté du Président TALON de favoriser l’emploi des femmes et des jeunes en milieu rural par des appuis et accompagnements ciblés pour assurer leur autonomisation. Il a, pour finir, exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des infrastructures et équipements reçus.

Pour rappel, ce partenariat renouvelé en 2017 pour 5 ans engage chaque partie à hauteur de 500 millions de francs CFA soit au total un milliard pour soutenir des projets au profit des couches vulnérables intervenant dans les chaînes de valeurs telles que l’anacarde, le karité, le maïs, le riz, le marioc.