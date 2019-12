Mise en œuvre du projet SWEDD au Bénin : Le Gouvernement signe un accord d’appui technique avec le FNUAP Ce projet, précise-t-il, est une décision forte de faire adhérer notre pays à cette initiative qui permet de renforcer les actions de notre gouvernement à travers l’autonomisation des femmes et les jeunes filles béninoises. Comptes rendus Il y a 4 jours

Un pas de plus vers le démarrage très prochain de la phase de terrain du projet SWEDD « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel au Bénin. Dans la matinée de ce vendredi 13 décembre 2019, le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye BIO TCHANE et la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Barbara LAURENCEAU ont signé un accord cadre qui permet au Bénin de bénéficier de l’appui technique du FNUAP.

«Cet accord est le fruit de plusieurs mois de travail au Bénin, et plusieurs années de collaboration. C’est un grand pas aussi dans la concrétisation des engagements du Bénin pour suivre Nairobi, puisque c’était le grand sommet de la population qui s’est déroulé au mois de novembre», a expliqué Madame Barbara LAURENCEAU.

«Pour nous, l’UNFPA est une agence des Nations Unies qui ouvre une porte pour l’assistance technique du Système des Nations Unies au Bénin. Nous espérons vraiment de tous nos vœux de pouvoir assurer un accompagnement qui fera la différence pour des résultats plus rapides auprès des filles du Bénin » a-t-elle souhaité.

Pour le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE, la signature de cet accord cadre est important dans la mise œuvre du programme SWEDD au Bénin. Il a précisé que « ce projet, précise-t-il, est une décision forte de faire adhérer notre pays à cette initiative qui permet de renforcer les actions de notre gouvernement à travers l’autonomisation des femmes et les jeunes filles béninoises. Avec cette décision, la Banque Mondiale est venue à notre appui, en mettant en place un volume de crédit et de don inédits de 90 millions de dollars US, qui va permettre de déployer des actions dans des domaines très importants de santé publique mais aussi de sensibilisation des jeunes filles et de financement des actions d’autonomisation des jeunes filles et des jeunes femmes de notre pays. »

Le Programme SWEDD a pour objectif d’accélérer la transition démographique et de réduire les inégalités entre les sexes dans le sahel, en améliorant notamment l’autonomie des femmes et des adolescentes, leur accès à la planification familiale, et aux services de qualité et produits de santé maternelle et infantile.

Il faut noter que le projet SWEDD est financé par la Banque Mondiale et couvre les douze départements du Bénin et s’étend sur une période de 5 années (2019-2023).