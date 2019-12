Promotion de l'Emploi: Le Ministre Modeste Tihounté KEREKOU lance le Salon de l'Emploi et des Compétences (SALEC) 2019 Le Ministre Modeste Tihounté KEREKOU a invité les jeunes présents à garder leur sérénité afin de bien faire valoir leurs aptitudes en répondant correctement aux questions des recruteurs afin de saisir les postes mis en jeu. Comptes rendus Il y a 4 jours

Dans le cadre de la célébration de la 8ème édition de la QUINZAINE NATIONALE DE L'EMPLOI, l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) a organisé ce 12 décembre 2019 à Canal Olympia à Wologuèdè, Cotonou, le Salon de l'Emploi et des Compétences (SALEC). La cérémonie d'ouverture solennelle de ce salon s'est déroulée en présence du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, M. Modeste Tihounté KEREKOU.

M. Urbain AMEGBEDJI, Directeur Général de l’ANPE dans son mot de bienvenue a salué la présence du Ministre pour avoir rehaussé l’événement en acceptant de présider lui-même cette cérémonie et remercié les responsables des 42 entreprises qui ont accepté prendre part à ce salon. Aux demandeurs d'emploi, il a prodigué des conseils afin de réussir leurs entretiens d'embauche, avant d’ajouter que ce jour pourrait être le jour le plus important pour beaucoup d'entre eux. Quant à ceux qui ne réussiront pas à se faire embaucher, il a fait savoir que l'ANPE sera toujours disponible pour leur offrir d’autres occasions, opportunités et ne ménagera aucun effort pour être à leur écoute et les accompagner.

Dans son allocution d'ouverture, le Ministre KEREKOU a fait savoir que le SALEC est une occasion offerte aux offreurs de compétence de rencontrer plusieurs entreprises en un lieu unique puis, sans intermédiaire, mettre à profit leurs connaissances et savoir-faire afin de se faire recruter. 1704 places sont offertes par 42 entreprises présentes. Il va s'en dire que les effets des réformes pertinentes entreprises par le Gouvernement, sous le leadership du Président de la République, S.E.M Patrice TALON, sont manifestes. Les fruits tiennent la promesse des fleurs dira le Ministre.

Il a invité les jeunes présents à garder leur sérénité afin de bien faire valoir leurs aptitudes en répondant correctement aux questions des recruteurs afin de saisir les postes mis en jeu. Ce jour pouvant devenir pour certains le commencement d’une vie professionnelle pleine de promesses a-t-il ajouté avant de déclarer officiellement ouvert le Salon de l’Emploi et des Compétences.

La cérémonie a pris fin par la visite de tous les stands des recruteurs par le Ministre et sa suite pour quelques échanges avec les différents recruteurs.