Projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux : les travaux du lot 1 officiellement lancés Le Ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Tonato a procédé ce jeudi 12 décembre 2019 à la remise officielle des sites devant abriter les marchés du lot 1 du projet de modernisation et de construction de 35 marchés urbains et région au Bénin. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu pour cadre le marché d'Aïdjedo, en présence de la Ministre de l'industrie et du commerce, Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN, des autorités départementales et municipales.

Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Tokplégbé, Aïdjèdo, Midombo, Sainte Trinité et PK3 sont les neufs (09) marchés du lot 1 de cet immense projet qui vise à moderniser les marchés urbains et régionaux du Bénin. Dans son mot de bienvenue, M. Isidore GNONLONFOUN, Maire de Cotonou, a remercié le gouvernement pour choix porté sur sa commune pour abriter les premiers marchés du programme. «Ces marchés modernes contribueront à améliorer le visage de la ville métropole du Bénin.» ajoutera-t-il. Le préfet du Littoral, M. Jean-Claude CODJIA dira quant à lui que la concrétisation de ce programme est une nouvelle preuve de la bonne marche des différents projets du Programme d’Actions du Gouvernement.

M. Fabrice Babatoundé, Chef du projet à l’Agence de cadre de vie et du développement du territoire, précisera que le délai contractuel est de 15 mois pour la réalisation des 09 marchés du lot 1 dont 03 mois pour faire des travaux de relogement des usagers desdits marchés sur des sites prévus à cet effet. M. Joseph Chagoury, Directeur Général de l’entreprise ITB, en charge des travaux, va réitérer l’engagement de son groupe à exécuter les travaux dans les délais et souhaiter l’accompagnement des usagers.

La Ministre de l’industrie et du commerce, Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN va rassurer les femmes des marchés réunies pour la circonstance, de l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions d’exercice de leurs activités. Ces marchés modernes offriront des «cadres agréables qui nous ressemblent et nous rassemblent», a-t-elle poursuivi avant de leur donner rendez-vous dans quinze mois pour la mise en service des locaux.

M. José Tonato, Ministre du cadre de vie et du développement durable, fera un rappel des différents travaux urbains en cours dans le cadre du programme d’actions du gouvernement. Selon lui, «en plus des infrastructures, mailler notre territoire d’un réseau de marchés bien aménagés les conditions de vie des usagers, est une priorité fondamentale pour le Président Son Excellence Monsieur Patrice Talon». Ces marchés offriront des facilités telles que : des places plus confortables, des sanitaires, une infirmerie, des garderies, une zone technique pour le traitement des déchets...etc. Pour finir, le Ministre José Tonato va ajouter que les travaux de construction d’autres marchés du programme seront bientôt lancés dans les localités concernées. Le coût de réalisation des neuf (09) marchés du lot 1 à Cotonou, est estimé à près de 32 milliards de francs CFA