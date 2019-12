Énergie électrique en milieu rural : L’ABERME inaugure des ouvrages d’électrification dans les départements du Zou et des Collines Près 200 ménages soit environ 1200 personnes seront impactées par ces ouvrages dans chacune des localités. Comptes rendus 09 déc. 2019

À la tête d’une délégation du ministère de l’énergie, le Directeur de cabinet, M. Armand DAKEHOUN, a procédé, les 05 et 06 décembre 2019, à la mise en service officielle d’ouvrages d’électrification rurale réalisés par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) dans les localités des départements du Zou et des Collines.

Dans sa volonté de doter toutes les populations du Bénin de l’énergie électrique, le gouvernement a opté pour les ouvrages d’électrification par raccordement aux lignes de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) pour les localités situées à proximité du réseau et par des microcentrales solaires initiées dans le cadre du Projet de Valorisation de l’Energie Solaire (PROVES). À Zassa-Hodja dans la commune d’Agbangnizoun, c’est le choix du raccordement au réseau de la SBEE qui a été fait pour un investissement de 65 000 000 F CFA; tandis que les localités de Gobe et Houto dans la commune de Djidja, Djaloukou dans la commune de Savalou, Lougba et Bobe dans la commune de Bantè, ont bénéficié chacune d’une microcentrale solaire d’un coût unitaire de 340 000 000 F CFA.

Près 200 ménages soit environ 1200 personnes seront impactées par ces ouvrages dans chacune des localités, dira M. Sylvain SEKLOKA, Directeur de l’électrification rurale à l’ABERME. Monsieur Armand DAKEHOUN, Directeur de cabinet du Ministre de l’Energie, va sensibiliser les populations sur la nécessité du maintien des ouvrages et leur sécurité en raison des cas de vol connus ailleurs par le passé. Ensuite, il leur annoncera le prix promotionnel de branchement décidé par le gouvernement afin de leur permettre de s’abonner massivement. Dans chacune des localités, des lampadaires ont été implantés pour l’éclairage public.

