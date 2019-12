Secteur Énergétique : Le Bénin accueille la 19ème Réunion du Comité des Ministres du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest Cet atelier va permettre aux représentants des pays, d’examiner les différentes propositions d’amendement et d’en dégager des positions qui sont soumises à l’agenda de la présente réunion pour nos délibérations. Comptes rendus 04 déc. 2019

Du 02 au 04 décembre 2019 se déroule à Bénin Royal de Cotonou, la 19ème Réunion du Comité des Ministres du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture officielle de cette réunion qui s'est déroulée le mardi 03 décembre 2019 a été présidée par le ministre béninois de l'énergie, Monsieur Dona Jean-Claude HOUSSOU en présence de son collègue des Mines et des Énergies du Togo, Président du Comité des Ministres du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, et de celui du Ghana.

À l'ouverture de la cérémonie, Dona Jean-Claude HOUSSOU a exprimé sa joie d'accueillir les différentes délégations sur la terre béninoise. Pour lui, cette réunion se tient à un moment particulièrement sensible dans la vie du projet Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. «Nous nous apprêtons à rentrer dans une nouvelle période tarifaire», a-t-il laissé entendre. Cette rencontre permettra de discuter et délibérer de cette importante question qui va garantir la viabilité et la durabilité du projet à travers des tarifs de transport encore plus attractif pour les chargeurs de gaz et favoriser une augmentation conséquente de la molécule dans ce Gazoduc.

Le Commissaire à l'énergie et aux mines de la CEDEAO, Monsieur Sediko DOUKA, a fait savoir que ce projet a été créé par la CEDEAO pour contribuer à la résorption aux défis énergétiques de notre région aux nombres desquels figurent l'accès des populations à l'électricité.

Dans son discours d'ouverture, Monsieur Marc Dèdèriwè ABLY-BIDAMON, Ministre togolais des mines et des énergies, a remercié le Président Patrice TALON et le peuple béninois pour le chaleureux accueil. Il s'est réjouit des résultats positifs obtenus récemment dans l'exploitation et le développement du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, le succès du projet Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest résulte de la volonté commune, des efforts constants, de la détermination, des engagements résolu des différentes actions qui sont menés avec dynamisme.

Conscients cependant que cette mesure prise par le Comité des ministres provoque des déséquilibres financiers pour la société, le Comité des ministres s’est engagé lors de la 18ème réunion à Accra, à faire examiner les propositions d’amendement de la Loi et du Règlement du GAO visant à, entre autres, proroger certaines facilités fiscales accordées à WAPCo depuis le début du projet, par les Institutions compétentes de leurs pays respectifs.

Cet atelier va permettre aux représentants des pays, d’examiner les différentes propositions d’amendement et d’en dégager des positions qui sont soumises à l’agenda de la présente réunion pour nos délibérations. Pour finir, il a dit être convaincu qu'au cours de cette réunion, jailliront des perspectives dans la quête résolue de plus de résultats pour le Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest.

Voir l'album photos de l'événement