Électrification rurale au Bénin : 06 nouvelles localités des départements du Zou, des Collines et du Borgou sortent de l’obscurité À chacune des étapes, le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et le Directeur Général de l’ABERME, ont sensibilisé les élus locaux et les populations sur l’importance de l’entretien des ouvrages. Comptes rendus 02 déc. 2019

Une délégation du ministère de l’énergie, conduite par le Secrétaire Général, M. Jean-Claude GBODOGBE, a séjourné dans les départements du Zou, des Collines et du Borgou les 28 et 29 novembre 2019 pour procéder à la mise en services d’ouvrages d’électrification rurale hors réseau et par raccordement au réseau réalisés par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME).

Dans la journée du jeudi 28 novembre, les localités d’Oke-Owo et de Montewo dans la commune de Savè, ont respectivement reçu la délégation pour la mise en service des ouvrages d’électrification hors réseau et par raccordement au réseau. Les populations, à travers leurs élus, ont exprimé leur joie de recevoir ces infrastructures qui permettront d’améliorer leur qualité de vie, booster leurs activités économiques et faire reculer l’insécurité. «La mise en service de ces ouvrages, est la preuve que le gouvernement pense aussi aux citoyens les plus éloignés», s’est réjoui le Maire de la commune de Savè, M. Timothée BIAOU. Ces ouvrages sont estimés à plus de 340 millions de francs, chacun et permettront d’alimenter 200 ménages en plus de l’éclairage public dans chacune des localités concernées.

L’arrondissement de Djegbe dans la commune de Ouèssè, bénéficie depuis ce vendredi 29 novembre 2019, d’un ouvrage d’électrification rurale hors réseau. Il s’agit d’une mini centrale solaire connecté à un mini réseau. D’une valeur estimée à plus de 340 millions de francs, «l’ouvrage a été réalisé dans le cadre du projet de valorisation de l’énergie solaire initié par le gouvernement.», a rappelé M. Jean Francis TCHEKPO, Directeur Général de l’ABERME. Cette infrastructure a été également complétée d’une adduction d’eau villageoise avec système de pompage solaire. Les populations n’ont pas manqué de manifester leur gratitude et de porter d’autres doléances auxquelles, M. Jean-Claude GBODOGBE, a répondu au nom du Ministre de l’Energie. Agbassa et Koda, deux villages de la commune de Tchaourou ont été les dernières étapes de la tournée. Les deux localités ont, chacune, bénéficié d’ouvrages d’électrification par raccordement au réseau de la Société Béninoise d’Energie Électrique (SBEE).

À chacune des étapes, le Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et le Directeur Général de l’ABERME, ont sensibilisé les élus locaux et les populations sur l’importance de l’entretien des ouvrages. Le gouvernement a également initié une politique de branchement promotionnel des populations de ces villages. En effet, pour permettre à tous les ménages de bénéficier de l’énergie électrique, le coût du branchement a été revu à 50 000 F CFA au lieu de 160 000 F CFA.

Avant les différentes mises en service ci-dessus mentionnées, la délégation conduite par M. Jean-Claude GBODOGBE a procédé dans la matinée du jeudi 28 novembre 2019, au lancement officiel des travaux de construction des ouvrages d’électrification rurale du village de Za-Kékéré dans la commune de Za-Kpota. L’installation permettra de fournir de l’électricité à plus de 200 ménages du village soit environ plus de 1200 habitants. D’un coût global de 92 848 082 F CFA, la durée des travaux est de 4 mois.

Voir l'album photos de l'événement