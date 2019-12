Investissements au Bénin : Des investisseurs privés japonais en visite exploratoire au Bénin Durant les deux jours d’échanges entre les deux parties, plusieurs communications sur le climat des affaires et des investissements au Bénin et sur les projets phares du PAG seront présentées à la partie japonaise. Comptes rendus 29 nov. 2019

Une délégation de grandes entreprises japonaises séjournent au Bénin pour une mission de prospection des opportunités d’investissement. Elle fait suite à l’engagement exprimé par le Premier Ministre Japonais SHINZO ABE, d’accélérer les investissements de son pays en Afrique, lors de la 7ème Conférence Internationale sur le Développement de l’Afrique (TICAD), tenue du 28 au 30 août dernier à Tokyo, en présence du Président Patrice TALON.

Depuis ce jeudi, et pendant deux jours, la délégation d’investisseurs japonais échange avec les hauts responsables béninois, dont plusieurs ministres du Gouvernement. A l’ouverture officielle des échanges, l’Ambassadeur du Japon au Bénin S.E.M. Kiyofumi KONISHI a déclaré que cette mission exploratoire est « un signe de la détermination ferme du Japon de passer de la promesse à l’action. Et la volonté du Gouvernement du Japon de contribuer davantage à l’essor socio-économique du Bénin ».

Après avoir exprimé la gratitude du Président Patrice TALON aux investisseurs japonais, le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement a fait le point des réformes et politiques menées par le Gouvernement depuis avril 2016, pour améliorer le climat des affaires et des investissements au Bénin. « Le Programme d’Actions du Gouvernement du Chef de l’Etat béninois, pour le quinquennat 2016-2021, offre de nombreuses opportunités d’investissement pour le secteur privé. Les réformes menées depuis 2016 ont permis d’améliorer significativement le climat des affaires dans notre pays », a expliqué Abdoulaye BIO TCHANE. Il a ensuite rappelé que près de 62% du PAG est prévu pour être financé par le secteur privé, avant de conclure qu’il y a de la place et de nombreuses opportunités d’investissement au Bénin.

Durant les deux jours d’échanges entre les deux parties, plusieurs communications sur le climat des affaires et des investissements au Bénin et sur les projets phares du PAG seront présentées à la partie japonaise.